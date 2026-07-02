Der ORF Burgenland lädt zu den Sommerfesten

Eisenstadt (OTS) -

Am Freitag, dem 3. Juli 2026, starten die "ORF Burgenland Sommerfeste". Das erste Fest findet in Pinkafeld statt. Die ORF Burgenland-Moderator:innen Corina Kaufmann, Sebastian Györög, Thomas May und Michael Pimiskern werden die Sommerfeste alternierend präsentieren und durch den Abend führen. Die Radio Burgenland Band sorgt für beste Stimmung.

Neue Herausforderung: Die "ORF Burgenland Sommerfest-WM"

Neues Highlight bei den Sommerfesten ist die "Sommerfest-WM". Bei den 60-Sekunden-Challenges mit WM-Flair spielen abwechselnd die ORF Burgenland-Wettermoderator:innen Veronika Berghofer, Kristina Buconjic, Rosa Nutz und "Wetterfrosch" Wolfgang Unger mit Vertreter:innen der jeweiligen Gastgebergemeinden. Welche Aufgaben auf dem Programm stehen, wird erst beim jeweiligen Fest verraten.

Die "ORF Burgenland Sommerfeste" auf Radio Burgenland, in "Burgenland heute" und auf burgenland.ORF.at

Radio Burgenland begleitet die Events jeden Freitag von 19.00 bis 20.00 Uhr in der Sendung "Radio Burgenland Sommerfest Tanzbar" musikalisch mit den besten "Sommerfest"-Hits. Wie gewohnt gibt es in "Burgenland heute" ab 19.00 Uhr in ORF 2/B jeden Freitag Live-Einstiege vom Fest.

Auf burgenland.ORF.at sind jeweils am Samstag die besten Bilder und Videos von den Sommerfesten zu sehen. Auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des ORF Burgenland werden die Feste ebenfalls begleitet.

Alle "ORF Burgenland Sommerfest"-Termine im Überblick

3. Juli 2026: Pinkafeld, Autohaus Frieszl Arena

10. Juli 2026: Oberwart, Freigelände Messe Oberwart

17. Juli 2026: Güssing, Hauptplatz

24. Juli 2026: Schattendorf, Hauptstraße

31. Juli 2026: Gols, Hauptplatz

7. August 2026: Neufeld, Strandbad Neufelder See

14. August 2026: Mattersburg, Veranstaltungsplatz

28. August 2026: Stegersbach, Hauptplatz

4. September 2026: Jennersdorf, Kirchenstraße

Die Feste finden jeweils am Freitag von 19.00 bis 24.00 Uhr bei freiem Eintritt statt.

"Die ORF Burgenland Sommerfeste" werden in Zusammenarbeit mit Burgenland Energie, Raiffeisen und BVZ veranstaltet.