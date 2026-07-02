KORREKTUR zu OTS0074 vom 02.07.2026: FPÖ – Nepp / Oberlechner: Razzia bei SPÖ-nahem Unternehmen – Was verschweigen Ludwig und Marterbauer?

Wien (OTS) -

Die groß angelegte Razzia an insgesamt 21 Standorten im Zusammenhang mit dem Verdacht auf schweren Betrug, Untreue und Geldwäsche werfen zahlreiche Fragen in Richtung Wiener Rathaus und SPÖ auf. Nachdem Medien über Hausdurchsuchungen bei einem SPÖ-nahen Unternehmen berichten, fordern Wiens FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner eine rasche und umfassende Aufklärung: „Sollte es sich bei dem betroffenen Unternehmen tatsächlich um eine Firma im Umfeld von Wiener Wohnen handeln, wäre das ein politischer Sprengsatz. Offenbar ist hier eine SPÖ-Vertuschungsaktion im großen Stil im Gange. Denn warum bleibt der Name des betroffenen Unternehmens unter Verschluss? Welche Informationen liegen Bürgermeister Ludwig und Finanzminister Marterbauer bereits vor? Und weshalb kommt aus dem Rathaus bislang kein Wort zu einem Fall dieser Tragweite? Das sind Fragen, die unverzüglich beantwortet werden müssen.“ Zudem zeigt diese Causa, dass die Kontrollmechanismen der Stadt bei der Vergabe und Überprüfung ihrer Auftragnehmer offenbar massiv versagt haben oder – noch schlimmer – gar nicht erst vorhanden sind.

Für die beiden Freiheitlichen geht es dabei nicht nur um mögliche strafrechtliche Vorwürfe, sondern auch um politische Verantwortung. „Sollte ein stadtnahes Unternehmen betroffen sein, wäre das ein weiteres alarmierendes Beispiel dafür, wie mangelnde Kontrolle und fehlende Transparenz den sorglosen Umgang mit öffentlichen Geldern begünstigen. Bürgermeister Ludwig darf sich hier nicht wegducken, sondern muss sämtliche Fakten umgehend offenlegen!“