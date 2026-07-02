Wiener Klimateam: 15 neue Klima-Projekte für die Josefstadt und Penzing

Wien (OTS) -

Mit dem Ende des Schuljahres endet auch der vierte Durchgang des Wiener Klimateams, der in den vergangenen neun Monaten in der Josefstadt und in Penzing stattgefunden hat. Nach intensiven Beratungen der gelosten Bürger*innen-Jurys steht nun fest: In den kommenden Jahren werden 15 neue Klima-Projekte umgesetzt, die den öffentlichen Raum begrünen, klimafreundliche Mobilität und nachhaltige Energie fördern und das Gemeinschaftsleben stärken. Sie wurden aus insgesamt 60 Projektentwürfen ausgewählt.

„Das Wiener Klimateam zeigt, dass Klimaschutz mit Beteiligung der Bevölkerung vor Ort am besten gelingt. Die Bewohner*innen der Josefstadt und Penzings dürfen sich auf insgesamt 15 Projekte freuen, die ihren Bezirk klimafreundlicher, nachhaltiger und sozialer machen“, sagt Klima- und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Wenn Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort mitgestalten, entstehen gute Lösungen für die Grätzl, und das ist das Besondere am Wiener Klimateam. Die Projekte in der Josefstadt und Penzing verbinden Begrünung, erneuerbare Energien und Maßnahmen für ein gutes Miteinander im Grätzl“, so NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.

15 Klimateam-Projekte für ein gutes Klima in der Josefstadt und Penzing

In der Josefstadt hat sich die Bürger*innen-Jury auf acht Projekte für den Achten geeinigt. Die Vorhaben umfassen einen vielfältigen Mix aus Begrünungs- und Beschattungsmaßnahmen, der Förderung erneuerbarer Energien sowie der Aufwertung des öffentlichen Raums. Geplant sind außerdem Hitzemessungen im urbanen Raum, die Schaffung neuer Ruheoasen sowie Maßnahmen zur Lärmreduktion.

Bezirksvorsteher Martin Fabisch bedankt sich bei den Josefstädter*innen für die hohe Beteiligung: „Die aktuelle Hitzewelle zeigt, dass Klimaschutz und Abkühlung wichtiger sind denn je. Die acht ausgewählten Projekte tragen alle dazu bei, den Bezirk nachhaltig abzukühlen und Klimaschutz auf allen Ebenen umzusetzen.“

Die Bürger*innen-Jury in Penzing hat sich auf sieben Projekte verständigt, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. Sie reichen von grünen Aufenthaltsorten, über Entsiegelung und Steigerung der Aufenthaltsqualität bis hin zu Reparatur-Möglichkeiten.

Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner bedankt sich bei den Penzinger*innen für das Engagement im Bezirk: „Vom Photovoltaik-Pergolenpark bis zur Bezirks-Nähwerkstatt und dem Repaircafé-Netzwerk: Diese Vorhaben machen Penzing klimafit und stärken das Miteinander im Grätzl. Ich freue mich, dass die Vielfalt der Projekte vielen Personengruppen zugutekommt, sie gut über den Bezirk verteilt sind und so das Miteinander gestärkt wird. Das Wiener Klimateam war in den letzten Monaten eine großartige zusätzliche Möglichkeit, um mit den Bezirksbewohner*innen in den Austausch zu kommen. Ich freue mich auf die Umsetzung der Projekte!“

Alle ausgewählten Projekte können für die Josefstadt hier und für Penzing hier im Detail nachgelesen werden.

Von der Idee zum Projekt

2022 als neues Beteiligungsformat ins Leben gerufen, ging das Wiener Klimateam im September 2025 in die vierte Runde. Mittels aufsuchender Angebote und Veranstaltungen mit Partner-Organisationen, wie Vereinen und Jugendzentren, hat das Wiener Klimateam im Herbst wieder Bewohner*innen aus der Josefstadt und Penzing zusammengebracht, um Ideen für Klima-Projekte in den beiden teilnehmenden Bezirken zu entwickeln. Ein Augenmerk liegt darauf, auch beteiligungsdistanzierte Personen zu erreichen. Dafür werden Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen und Parks organisiert und es wird stark mit Vereinen und Initiativen im Bezirk zusammengearbeitet. Das Losverfahren für die Bürger*innen-Jury ergänzt diese Ansätze: Durch die zufällige Auswahl werden auch Menschen einbezogen, die sich sonst eher nicht aktiv in Beteiligungsprozesse einbringen.

870 Ideen wurden in der Josefstadt und Penzing gesammelt. Nachdem sie thematisch gebündelt wurden, haben Bewohner*innen, Expert*innen und Bezirksvertreter*innen die Ideen in Projektwerkstätten gemeinsam zu Projekten weiterentwickelt. Bürger*innen-Jurys haben anschließend im Konsent-Verfahren 8 Projekte für die Josefstadt und 7 Projekte für Penzing ausgewählt.

So geht es weiter

Nun stehen alle Zeichen auf Umsetzung: Die 15 ausgewählten Projekte aus der Josefstadt und Penzing werden im nächsten Schritt an die Expert*innen der Stadt Wien weitergegeben, um detaillierte Projektpläne auszuarbeiten. Innerhalb der nächsten drei Jahren werden die Projekte umgesetzt. Auf der Mitgestalten-Plattform der Stadt Wien wird der aktuelle Umsetzungsstand in den Statusupdates kommuniziert: https://mitgestalten.wien.gv.at/de-DE/folders/wiener-klimateam