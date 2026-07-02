Sommerferien auf der GARTEN TULLN mit Feriencamps und Kindernachmittagen

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Start der Sommerferien in Niederösterreich wird DIE GARTEN TULLN einmal mehr zum idealen Ausflugsziel für Familien. Zwischen Erlebnis und Bewegung im Freien erwartet große und kleine Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Ferienprogramm – bestehend aus neuen Feriencamps in Zusammenarbeit mit „ferien4kids“ sowie den beliebten Kindernachmittagen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Sommerferien bieten die perfekte Gelegenheit, gemeinsam Zeit draußen im Grünen zu verbringen und Neues zu entdecken. Auf der GARTEN TULLN können Kinder spielerisch lernen, ihre Kreativität entfalten und wertvolle Erfahrungen im Freien sammeln. Solche Erlebnisse stärken das Bewusstsein für Umwelt, Klima und Artenvielfalt schon in jungen Jahren und fügen sich als solche in unsere Bestrebungen ein, in Niederösterreich noch mehr Lebensqualität und die beste Zukunft für unsere Kinder zu schaffen.“

Erstmals erweitern neue Feriencamps das Ferienangebot auf der GARTEN TULLN. In Kooperation mit dem erfahrenen Anbieter „ferien4kids“ finden in den ersten fünf Wochen der Sommerferien einwöchige Camps für Kinder von fünf bis 13 Jahren statt. Das Programm verbindet Umwelterlebnis mit Kreativität, Sport, Medien und Technik: Von Gartenteich-Expeditionen und Kräuterwerkstätten über Natur-Crafting und Theater bis hin zu Robotik, Tanz, Outdoor-Abenteuern oder Stand-Up-Paddling ist für sämtliche Interessen etwas dabei. DIE GARTEN TULLN wird damit auch in den Ferien zu einem Ort, an dem Kinder spielerisch lernen, Neues ausprobieren und Freundschaften schließen können. Die einzelnen Programmpunkte werden in Kooperation mit verschiedenen Partnern in Tulln durchgeführt, unter anderem dem „Haus der Digitalisierung“. Die Anmeldung ist auch kurzfristig noch unter über www.ferien4kids.at möglich. Weitere Infos: www.diegartentulln.at/feriencamps.

An jedem ersten Sonntag im Monat von April bis Oktober verwandelt sich DIE GARTEN TULLN von 14 bis 17 Uhr in eine große Erlebniswelt für Kinder. Jeder Kindernachmittag bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachstationen, Kreativworkshops und spannenden Erlebnissen. Ob Zaubershow, Zirkusworkshop, Kräuterwerkstatt oder Expedition in den Gärten – Kinder entdecken DIE GARTEN TULLN hier mit allen Sinnen und erleben spielerisch, wie spannend Umweltbildung sein kann. In den Sommerferien laden die Kindernachmittage am 5. Juli und 2. August dazu ein, gemeinsam als Familie einen abwechslungsreichen Nachmittag im Grünen zu verbringen.

Ob Wasserspiele, Baumwipfelweg, Abenteuerspielplatz oder die mehr als 70 ökologisch gestalteten Mustergärten – auf der GARTEN TULLN gibt es für Familien auch außerhalb des Ferienprogramms an jeder Ecke etwas zu entdecken. Zahlreiche schattige Plätze am Gelände machen die „Natur im Garten“ Erlebniswelt auch an heißen Sommertagen zu einem Erlebnis – geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr.

Weitere Infos online: www.diegartentulln.at

Weitere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail [email protected]