  • 02.07.2026, 10:59:32
  • /
  • OTS0074

FPÖ – Nepp / Oberlechner: Razzia bei SPÖ-nahem Unternehmen – Was verschweigen Ludwig und Marterbauer?

DIESE AUSSENDUNG WURDE KORRIGIERT
NEUFASSUNG IN AUSSENDUNG OTS_20260702_OTS0081

Wien (OTS) - 

Die groß angelegte Razzia an insgesamt 21 Standorten im Zusammenhang mit dem Verdacht auf schweren Betrug, Untreue und Geldwäsche werfen zahlreiche Fragen in Richtung Wiener Rathaus und SPÖ auf. Nachdem Medien über Hausdurchsuchungen bei einem SPÖ-nahen Unternehmen berichten, fordern Wiens FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner eine rasche und umfassende Aufklärung: „Sollte es sich bei dem betroffenen Unternehmen tatsächlich um eine Firma im Umfeld von Wiener Wohnen handeln, wäre das ein politischer Sprengsatz. Offenbar ist hier eine SPÖ-Vertuschungsaktion im großen Stil im Gange. Denn warum bleibt der Name des betroffenen Unternehmens unter Verschluss? Welche Informationen liegen Bürgermeister Ludwig und Finanzstadtrat Marterbauer bereits vor? Und weshalb kommt aus dem Rathaus bislang kein Wort zu einem Fall dieser Tragweite? Das sind Fragen, die unverzüglich beantwortet werden müssen.“ Zudem zeigt diese Causa, dass die Kontrollmechanismen der Stadt bei der Vergabe und Überprüfung ihrer Auftragnehmer offenbar massiv versagt haben oder – noch schlimmer – gar nicht erst vorhanden sind.

Für die beiden Freiheitlichen geht es dabei nicht nur um mögliche strafrechtliche Vorwürfe, sondern auch um politische Verantwortung. „Sollte ein stadtnahes Unternehmen betroffen sein, wäre das ein weiteres alarmierendes Beispiel dafür, wie mangelnde Kontrolle und fehlende Transparenz den sorglosen Umgang mit öffentlichen Geldern begünstigen. Bürgermeister Ludwig darf sich hier nicht wegducken, sondern muss sämtliche Fakten umgehend offenlegen!“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright