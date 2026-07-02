Technology Talks Austria 2026: 12 Workshops vertiefen 6 Plenary-Sessions zu zentralen Fragen rund um Technologieführerschaft und Resilienz

Wien MQ (OTS) -

Die Technology Talks Austria – Österreichs relevanteste Technologiekonferenz – versammeln am 10. und 11. September 2026 im MuseumsQuartier Wien – back-to-back mit dem FFG-Forum – etwa 30 international renommierte Top-Speaker:innen und rund 800 Teilnehmer:innen, um über das Generalthema „Empowering Europe: Technological Leadership and Resilience“ zu diskutieren. Im Zentrum stehen dabei Themen wie resiliente Infrastrukturen, digitale Ökosysteme, Dual-Use-Technologien, Forschungs- und Industriekompetenzen sowie Rahmenbedingungen für die Stärkung von Technologieführerschaft und Resilienz Europas.

In enger Zusammenarbeit mit renommierten wissenschaftlichen Partnern wurden zahlreiche internationale Top-Speaker:innen eingeladen – unter ihnen Jo De Boeck (IMEC), Isabell Gradert (Airbus), Christian Ehler (EU-Parlament), Alfons Riek (Festo), Natalie Guichard (European Defence Agency), Jesús Valero (Tecnalia, EARTO), Sabine Herlitschka (Infineon, IV), Jakob Edler (Fraunhofer ISI), Marcus Wandt (Saab), Andrea Schenker-Wicki (Uni Basel), Georg Knill (IV), Annelieke van der Giessen (AWTI Netherlands), Lars Reger (NXP Semiconductors) und Dominique Foray (EPFL Lausanne).

Darüber hinaus sind zentrale Ressorts der Bundesregierung mit den Bundesminister:innen Peter Hanke (BMIMI) und Eva-Maria Holzleitner (BMFWF) sowie Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (BMWET) intensiv eingebunden. Als Event Partner mit an Bord sind das Land Steiermark mit JOANNEUM RESEARCH sowie TU Austria.

Erfolgreiche Workshop-Formate

Ein zentraler Bestandteil der Technology Talks Austria 2026 sind Workshops, in denen in enger Kooperation mit Partner:innen aus der österreichischen Forschungs- und Technologie-Community die Fragestellungen der Plenardiskussionen vertieft bzw. um angrenzende Themen ergänzt werden.

Geplant sind bereits folgende Workshops:

Taking the Quantum Leap – How can Europe become the industrial powerhouse of quantum technologies (Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI)/Industriellenvereinigung (IV))

(Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI)/Industriellenvereinigung (IV)) Mobilität – das starke Rückgrat der österreichischen Wirtschaft (JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark)

(JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark) AI Factory Austria (AI:AT)

(AI:AT) Auf der Suche nach wissenschaftlichen Durchbrüchen: Aktuelle Entwicklungen und wichtige Erkenntnisse (Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF)

(Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF) Innovation by Collaboration – Wie KMU, Industrie und Forschung gemeinsam schneller innovieren (Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), Austrian Cooperative Research (ACR))

(Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), Austrian Cooperative Research (ACR)) Buy Europe: Strategische öffentliche Beschaffung als Hebel für mehr Innovation (Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI))

(Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)) Science to Sovereignty: Europas Chance im globalen Tech-Rennen (Austria Wirtschaftsservice (AWS), Tecnet Equity, ESA Phi-Lab Austria, TU Wien, AIT Austrian Institute of Technology)

(Austria Wirtschaftsservice (AWS), Tecnet Equity, ESA Phi-Lab Austria, TU Wien, AIT Austrian Institute of Technology) Wie kann Technologie der Demokratie dienen? Digitaler Humanismus, Demokratie und Friede (Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF))

(Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF)) Digitale Souveränität auf allen Ebenen (Wirtschaftskammer Österreich (WKO))

(Wirtschaftskammer Österreich (WKO)) Quantum Technologies for Dual-Use Applications: Innovation, Sovereignty and Security (Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), AIT)

Neuer Workshop-Schwerpunkt HEALTH

Darüber hinaus wird es einen Schwerpunkt im Bereich digitale Gesundheit geben – unter anderem mit den Partner:innen Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), Siemens Healthineers, Boehringer Ingelheim, Innovation Salzburg, Salzburg Research, JOANNEUM RESEARCH, AIT und Volkshilfe; Details folgen in Bälde.

Side Events zum Thema “Empowering Europe: Technological Leadership and Resilience”

Zusätzlich findet im Rahmen der Technology Talks Austria 2026 eine Reihe von Side-Events statt, die von Gaia-X-Hub Austria, Plattform Industrie 4.0, TU Austria, ams OSRAM AG und dem Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) organisiert werden. In einer Exhibition in den Foyers präsentieren sich BMLV, Gaia-X-Hub Austria, Neat, TU Austria, ESBS Austria, APA, AIT artloop, JOANNEUM RESEARCH, Steirische Wirtschaftsförderung SFG und InnoRegio Styria.

Weitere Kooperationen stehen vor dem Abschluss.

Ticketverkauf auf Hochtouren – Ticketpreis 250 Euro

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Teilnahme an Österreichs relevantester Forschungs- und Technologie-Konferenz. Tickets sind unter www.technology-talks-austria.at erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt 250 Euro, Studierende zahlen 125 Euro.

Getragen von der FTI-Community

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in enger Kooperation mit den Bundesministerien für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV).

Hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat

Als Scientific Partner bei der Programmierung eingebunden sind acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), AIT Austrian Institute of Technology, Christian Doppler Gesellschaft (CDG), Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben), die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF).

Breite Partnerschaften

Als Event-Partner bereits an Bord sind JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark und TU Austria. Partnerschaften wurden bisher auch fixiert mit AI Factory Austria AI:AT, ams OSRAM AG, Austrian Cooperative Research (ACR), Austria Wirtschaftsservice (AWS), Austria Presse Agentur APA, Boehringer Ingelheim, Bosch, Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), ESA Phi-Lab Austria, ESBS Austria, Gaia-X-Hub Austria, InnoRegio Styria, Innovation Salzburg, Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), Message, Salzburg Research, Siemens Healthineers, Steirische Wirtschaftsförderung SFG, MuseumsQuartier Wien, Neat, Plattform Industrie 4.0, Stadt Wien, Tecnet Equity, TU Wien, UNICEF, Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI), Volkshilfe und Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Weitere Kooperationen stehen vor dem Abschluss.

Technology Talks Austria 2026

Datum: 10.09.2026 - 11.09.2026

im Anschluss an das FFG-Forum (09.09.2026)

Ort: MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz 1

1070 Wien

URL: www.technology-talks-austria.at