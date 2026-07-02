Nico Santos, Kamrad und Ness sorgen auf der Ö3-Bühne für das Donauinselfest-Finale

Wien (OTS) -

Festival-Feeling pur und große nationale und internationale Stars beim Donauinselfest-Finale am Sonntag! Auf der Ö3-Bühne sind der deutsche Shootingstar Nico Santos und Hitlieferant Kamrad zu erleben. Davor sorgen die österreichischen Pop-Sängerinnen Ness und Päm mit ihren unverwechselbaren Stimmen für Stimmung.

Ö3 hat Anreisetipps zur Ö3-Bühne und aktuelle Aussichten aus der Ö3-Wetterredaktion für den Finaltag: Es wird angenehm warm bei 25 Grad – Sonne und Wolken. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer ist 50:50, also am besten zur Sicherheit einen Schirm oder einen Ö3-Regenponcho mitnehmen.

Das Ö3-Line-up (Sonntag, 5. Juli):

21.30 Uhr: Nico Santos

19.30 Uhr: Kamrad

17.45 Uhr: Ness

16.15 Uhr: Päm

15.00 Uhr: Emma („Rock The Island Contest“-Gewinnerin)

Moderiert wird der Tag von den Ö3-Hosts Tina Ritschl und Philipp Bergsmann.

Anreisetipps aus der Ö3-Verkehrsredaktion

Wer zum Donauinselfest nach Wien fährt, kommt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn im Umkreis der Donauinsel gibt es nicht ausreichend Parkmöglichkeiten. Die direkten Zubringerlinien U1 (Station „Donauinsel“) und U6 (Stationen „Handelskai“ oder „Neue Donau“) fahren zu den Spitzenzeiten im 3-Minuten-Intervall und danach die ganze Nacht. Zu beachten ist, dass ab Samstag, den 4. Juli der Betrieb der Schnellbahn auf der sogenannten „Stammstrecke“ zwischen Praterstern und Floridsdorf wegen Bauarbeiten über den Sommer eingestellt ist. Es fahren Ersatzbusse, die zum Teil auch beim Handelskai halten. Wer mit dem Auto von außerhalb Wiens anreist, parkt am besten in einer der „Park & Ride“-Anlagen am Stadtrand, etwa in Spittelau, Erdberg, Siebenhirten, Leopoldau oder bei der Donaustadtbrücke. Dort kann man auf die U-Bahn umsteigen. Das Tages-Parkticket kostet 4,60 Euro.

Festival-Feeling via Ö3-Social Media-Kanäle

Die schönsten Festivalmomente gibt’s auch auf den Ö3-Social-Media-Kanälen: Ö3-Konzertreporterin Lina Verdel nimmt die Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer mit auf die Donauinsel und präsentiert alle Highlights rund um die Ö3-Bühne und aus dem Backstage-Bereich.

„Ö3-Super-Sommer“-Start: drei Bühnen, ein Wochenende, unendlich viel Musik

Der Sommer 2026 startet mit einem musikalischen Feuerwerk – Ö3 ist überall dabei! Ob Rock, Brass oder Pop – dieses Wochenende bringt die größten Bühnen, die größten Acts und das beste Publikum zusammen. Unter dem Motto „Wir feiern die Musik, die Ferien, den Sommer“ vereint der „Ö3-Super-Sommer“-Start drei spektakuläre Events: Das Foo Fighters-Konzert im Ernst-Happel-Stadion (3. Juli), das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis – das größte Brass-Festival Europas (4. Juli) und die Ö3-Bühne am Donauinselfest (5. Juli). Ein Dreifach-Musik-Knall, der den Start in die Sommerferien zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Ö3 sorgt vor Ort und im Radio für maximale Stimmung, Festival-Feeling und die perfekte Verbindung zwischen Bühne und Radio.