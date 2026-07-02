  • 02.07.2026, 10:42:02
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Lotto: Am Sonntag geht es um einen Dreifachjackpot mit 3 Millionen Euro

Solo Gewinn beim Joker, hier gehen 339.000 Euro nach Tirol

Wien (OTS) - 

Auch am Mittwoch wurde bis Annahmeschluss kein richtiger Tipp für den Lotto-Sechser abgegeben, weder per Quicktipp noch selbst getippt auf einem Lotto Normalschein. Damit wartet nun am Sonntag ein mit 3 Millionen Euro gefüllter Dreifachjackpot auf die Spielteilnehmer:innen bei “Lotto 6 aus 45”.

Ein oder eine Spielteilnehmer:in aus Wien darf sich seit Mittwochabend über einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Hier fehlte im ersten von fünf gespielten Quicktipps lediglich die Zahl 31 auf den Lotto-Sechser. Mit der Zusatzzahl 12 anstelle der 31 wurde aus dem Fünfer aber noch ein Fünfer mit Zusatzzahl und ein Gewinn von mehr als 98.000 Euro.

LottoPlus

Bei der LottoPlus Ziehung am Mittwoch gab es ebenfalls keinen Sechser. Davon profitierten allerdings die LottoPlus Fünfer, denn die Gewinnsumme des Sechser-Rangs wurde auf sie aufgeteilt. Alle 57 LottoPlus Fünfer erhalten somit mehr als 4.500 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Sonntag geht es hier für den LottoPlus Sechser um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker kann sich ein oder eine Spielteilnehmer:in aus Tirol über einen Solo-Gewinn freuen. Er oder sie hatte auf einem Quicktipp nicht nur die richtige Joker-Kombination stehen, sondern auch das “Ja” zum Joker angekreuzt. Damit wandern mehr als 339.000 Gewinn nach Tirol.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 1. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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