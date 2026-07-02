13. Integrationsfestival „Von Kabul bis Wien“ Unter dem Motto: „Demokratie, Teilhabe und Gleichberechtigung“

ASKÖ-Sportanlage & Sporthalle Brigittenau Hopsagasse 5 und 7 1200 Wien (OTS) -

Sport verbindet. Demokratie lebt von Begegnung: Während weltweit Millionen Menschen die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgen und in Wien zeitgleich das Donauinselfest stattfindet, setzt das 13. Integrationsfestival „Von Kabul bis Wien“ am 4. und 5. Juli 2026 ein starkes Zeichen für Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und gelebte Integration. Veranstaltet wird das Festival vom Sport- und Kulturverein „NEUER START“ auf der ASKÖ-Sportanlage und in der Sporthalle Brigittenau.

Seit 2011 hat sich das Festival zu einer bedeutenden Plattform für Sport, Kultur, Bildung und gesellschaftlichen Dialog entwickelt. Was als ehrenamtliche Initiative von Menschen mit Fluchtbiografie begann, ist heute ein österreichweit anerkanntes Beispiel dafür, wie Integration durch Begegnung, Partizipation und gemeinsames Engagement gelingen kann. Unter dem diesjährigen Motto „Demokratie, Teilhabe und Gleichberechtigung“ bringt die Veranstaltung Menschen mit und ohne Flucht- bzw. Migrationserfahrung zusammen. Ziel ist es, demokratische Werte zu stärken, Vorurteile abzubauen, gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und Räume für respektvolle Begegnung zu schaffen.

Mehr als ein Festival – 365 Tage Engagement: Das Integrationsfestival ist der sichtbare Höhepunkt einer ganzjährigen sozialarbeiterischen, sportpädagogischen und gemeinwesenorientierten Arbeit des Vereins „NEUER START“. Als Refugee Community Organisation engagiert sich der Verein seit 2010 für nachhaltige Integration, soziale Teilhabe und Chancengleichheit. Woche für Woche werden Bildungs-, Beratungs-, Sport- und Begegnungsangebote für Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und Familien umgesetzt.

Allein im Jahr 2025 konnten durch das Engagement eines Teams, das zu rund 87 Prozent ehrenamtlich arbeitet,

über 10.000 Kontakte durch Projekte, Veranstaltungen und Beratungsangebote erreicht werden,

durch Projekte, Veranstaltungen und Beratungsangebote erreicht werden, mehr als 150 Personen regelmäßig an den Vereinsangeboten teilnehmen,

regelmäßig an den Vereinsangeboten teilnehmen, durchschnittlich 27 Jugendliche das Jugend*Cafe besuchen,

das Jugend*Cafe besuchen, durchschnittlich 17 Männer am Männer*Cafe teilnehmen,

am Männer*Cafe teilnehmen, durchschnittlich 12 Mädchen das Mädchen*Cafe besuchen,

das Mädchen*Cafe besuchen, mehr als 45 Personen regelmäßig Sportangebote nutzen,

regelmäßig Sportangebote nutzen, über 60 Kinder wöchentlich den Muttersprachenunterricht besuchen,

wöchentlich den Muttersprachenunterricht besuchen, zahlreiche Familien-, Jugend- und Elternberatungen durchgeführt sowie

internationale Erasmus+-Projekte erfolgreich umgesetzt werden.

13. Integrationsfestival „Von Kabul bis Wien“

Zwei Tage Sport, Kultur und Begegnung unter dem Motto „Demokratie, Teilhabe und Gleichberechtigung“ mit Fußball-, Volleyball- und Tischtennisturnieren, Workshops, Live-Musik, Kinderprogramm, internationaler Kulinarik und Informationsständen.

Datum: 04.07.2026 - 05.07.2026

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: ASKÖ-Sportanlage & Sporthalle Brigittenau

Hopsagasse 5 - 7

1200 Wien

Österreich

URL: https://www.neuerstart.at/das-projekt-von-kabul-bis-wien/