Kuratorium der IT:U konstituiert: Neues Aufsichtsgremium übernimmt vom Gründungskonvent

Linz (OTS) -

Die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) erreicht einen zentralen Meilenstein ihrer Entwicklung: Das Kuratorium der Universität, international als „Board of Trustees“ bezeichnet, hat sich fristgerecht konstituiert. Mit Ablauf des 30. Juni 2026 endete planmäßig die Funktion des Gründungskonvents als strategisches Aufsichtsgremium. Mit 1. Juli 2026 hat das Kuratorium diese Aufgabe übernommen.

Das neue Aufsichtsgremium übt gemäß IT:U-Gesetz die strategische Aufsicht über die Universität aus. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Bestellung des Präsidenten bzw. der Präsidentin, die Genehmigung von Satzung, Budget und Leistungsvereinbarung sowie die Erlassung der Curricula. Folgende Mitglieder wurden bestellt:

Durch die Bundesregierung:

Mariana Karepova (Hauptdirektorin für europäische und internationale Angelegenheiten des Europäischen Patentamts)

Anna Steiger (Kanzlerin der Universität Stuttgart)

Wolfgang Steiner (Landtagsdirektor und Leiter der Direktion Verfassungsdienst im Amt der Oö Landesregierung)

Durch die Universitätsversammlung:

Yufang Hou (Professor of Natural Language Processing, IT:U)

Christopher Frauenberger (Professor of Human-Computer Interaction, IT:U)

Philipp Wintersberger (Professor of Intelligent User Interfaces, IT:U)

Durch die Vertretung der Studierenden (ÖH):

Ralf Vetter (Team der studentischen Vorsitzenden, IT:U)

Zwei weitere Mitglieder werden gemäß IT:U-Gesetz im Einvernehmen der bestellten Kuratoriumsmitglieder bestellt. Das Gesetz sieht dafür anerkannte Wissenschafter:innen oder Künstler:innen mit umfassender Erfahrung im Wissenschaftsmanagement vor. Mindestens eine Person muss an einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrichtung im Ausland tätig sein.

Mariana Karepova, Mitglied des Kuratoriums, Europäisches Patentamt: „Die IT:U traut sich, Universität anders zu denken – interdisziplinär, projektbasiert, mitten in der digitalen Transformation. Ich freue mich, im ersten Kuratorium nach dem Gründungskonvent dabei zu sein und diesen Aufbau mitzuprägen.“

Christopher Frauenberger, Mitglied des Kuratoriums und Professor of Human-Computer Interaction: „Mit dem Kuratorium übernimmt ein autonomes Gremium die Aufsichtsfunktion und die Verantwortung, die Entwicklung der IT:U kritisch und konstruktiv zu begleiten. Eine junge Universität braucht beides: Gestaltungsfreiheit und klare Rechenschaft gegenüber der Wissenschaft und der Öffentlichkeit, die sie trägt.“

Ein Meilenstein im Übergang in den Regelbetrieb

Die Konstituierung des Kuratoriums markiert den ersten großen Schritt des gesetzlich vorgesehenen Übergangs der IT:U in ihre reguläre Gremienstruktur. In der Aufbauzeit ist aus einer Vision die jüngste öffentliche Universität Österreichs entstanden: Heute bringt die IT:U mehr als 250 Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Disziplinen zusammen, die das gemeinsame Ziel eint, Forschung und Hochschullehre neu zu denken.

Die IT:U dankt dem Gründungskonvent sowie allen, die diesen Aufbau mit ihrem Engagement, ihrem Vertrauen und ihrer Expertise ermöglicht haben. Zugleich ist sie sich der Verantwortung bewusst, die mit öffentlichen Mitteln verbunden ist. Ziel der kommenden Jahre ist es, sichtbar zur digitalen Handlungsfähigkeit Österreichs beizutragen: durch exzellente Forschung, innovative Lehre und den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft, national wie international.

Der Übergang der Gremienstruktur bildet zugleich den Auftakt für weitere Meilensteine im IT:U-Jubiläumsmonat Juli.

Gesetzliche Hintergründe

Mit Ablauf des 30. Juni 2026 endete gemäß § 35 Abs 5 IT:U-Gesetz (BGBl. I Nr. 43/2024) planmäßig die Funktion des Gründungskonvents als strategisches Aufsichtsgremium der IT:U. Seit 1. Juli 2026 nimmt das Kuratorium diese Aufgabe wahr. Es übt gemäß § 11 IT:U-Gesetz die strategische Aufsicht über die Universität aus. Zwei weitere Mitglieder des Kuratoriums werden gemäß § 11 Abs 2 Z 4 IT:U-Gesetz im Einvernehmen der bereits bestellten Kuratoriumsmitglieder bestellt.