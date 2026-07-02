Ferienstart: Last Minute Familienurlaub zwischen See und Berg

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch viele Familien haben ihren Urlaub noch nicht fixiert. Wer kurzfristig verreisen möchte, findet in der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge attraktive Last-Minute-Angebote für erlebnisreiche Sommertage zwischen Badeseen, Bergen und familienfreundlichen Ausflugszielen.

Pünktlich zum Ferienbeginn rückt die Region vier aktuelle Sommerpauschalen in den Mittelpunkt, die speziell auf Familien und aktive Urlaubsgäste zugeschnitten sind. Bereits ab 110 Euro pro Person ist mit dem Angebot „Wandern PLUS“ ein Kurzurlaub inklusive täglicher Bergbahnfahrten, Schifffahrt am Millstätter See, Kaiserburg Bob und über 100 Ausflugszielen mit der Kärnten Card möglich.

Für Familien stehen darüber hinaus mehrtägige Angebote ab 229 Euro beziehungsweise 275 Euro pro Person zur Verfügung. Diese kombinieren Bergerlebnisse, Thermeneintritte, Familienattraktionen und zahlreiche Inklusivleistungen zu einem unkomplizierten Sommerurlaub mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Neben den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten schätzen viele Gäste die angenehmen Sommerbedingungen der Region. Während in zahlreichen europäischen Urlaubsdestinationen hohe Temperaturen auch nachts anhalten, sorgen die Lage zwischen See und Berg sowie die sanften Höhenlagen der Nockberge vielerorts für angenehm frische Nächte und erholsamen Schlaf. Tagsüber laden die Badeseen der Region – vom Millstätter See über den Brennsee bis zum Maltschacher und Flatschacher See, zum Baden, Entspannen und Aktivsein ein.

„ Wir merken, dass viele Familien ihre Urlaubsentscheidung heuer kurzfristiger treffen als noch vor einigen Jahren. Deshalb möchten wir zeigen, dass auch jetzt noch attraktive Sommerangebote verfügbar sind. Die Kombination aus Seen, Bergen, Familienerlebnissen und zahlreichen Inklusivleistungen macht die Region besonders attraktiv für spontane Feriengäste “, sagt Christian Stattmann, Geschäftsführer der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge.

Ob Baden im warmen Wasser, Wanderungen in den sanften Nockbergen, rasante Fahrten mit dem Nocky Flitzer auf der Turracher Höhe oder ein Besuch im Heidi-Alm Kindererlebnispark am Falkert – die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Urlaubsmomente. Ergänzt wird das Angebot durch wetterunabhängige Freizeitmöglichkeiten wie die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein, das Thermal Römerbad, den Alpenwildpark Feld am See, das Granatium oder das Retro- und Gaming Museum, das sich besonders gut mit einem Besuch im Sagamundo, dem Haus des Erzählens, kombinieren lässt.

Besonders geschätzt werden die kurzen Wege innerhalb der Region. Für zusätzliche Flexibilität sorgen der neue tägliche Wanderbus zwischen St. Oswald und dem Falkert, das Nockmobil und weitere öffentliche Mobilitätsangebote, die zahlreiche Freizeitziele bequem erreichbar machen. Die Anreise erfolgt unkompliziert mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln aus Österreich und Süddeutschland.