Alles Mozart! Sommerkonzerte im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS) -

Im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, stehen die Sommermonate ganz im Zeichen von Wolfgang Amadé. Jeden Dienstag im Juli und August 2026 erklingen bei den Sommerkonzerten „Alles Mozart!“ Werke, die der Komponist während seiner Zeit in der Wiener Domgasse geschaffen hat. Die einstündigen Klavierkonzerte richten sich an Mozart-Liebhaber*innen ebenso wie an ein neugieriges Publikum, das die Musik neu für sich entdecken möchte.

Alles Mozart

Der Ort, an dem Mozart lebte – und die Musik, die er hier schrieb. Die Sommerkonzerte im Mozarthaus Vienna bringen beides zusammen: Mozarts Klavierwerke, gespielt von SoRyang, einer der renommiertesten Mozart-Interpretinnen der Welt.

Über SoRyang

Carnegie Hall. Goldener Saal des Wiener Musikvereins. Elbphilharmonie Hamburg. SoRyang spielt auf den bedeutendsten Konzertbühnen der Welt – und kehrt regelmäßig ins Mozarthaus Vienna zurück. Die Konzertpianistin, ausgezeichnet mit dem Ersten Folkwang-Preis und dem Ersten Preis beim Internationalen Brahms-Wettbewerb Hamburg, ist eine der gefragtesten Mozart-Interpretinnen unserer Zeit. Im Mozarthaus Vienna spielt sie dort, wo Mozarts Musik entstand – in den Räumen, die seine Geschichte atmen.

Termine

Dienstag, 7. Juli um 18:30 Uhr

Dienstag, 14. Juli um 16:00 Uhr

Dienstag, 21. Juli um 16:00 Uhr

Dienstag, 28. Juli um 16:00 Uhr

Dienstag, 4. August um 16:00 Uhr

Dienstag, 11. August um 16:00 Uhr

Dienstag, 18. August um 16:00 Uhr

Dienstag, 25. August um 16:00 Uhr

Tickets

Konzerttickets sind um 33 Euro (reguläre Ermäßigung 29 Euro, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre 20 Euro) an der Museumskassa (täglich von 10:00 – 18:30 Uhr) erhältlich sowie bei Wien Ticket.

Wiener Ensemble — Kammermusik im Originalschauplatz

Ergänzend zu den Sommerkonzerten gastiert das Wiener Ensemble regelmäßig im Mozarthaus Vienna — mit Kammermusikprogrammen, die den einzigartigen Charakter des Hauses unterstreichen. Alle Termine und weitere Informationen unter www.mozarthausvienna.at

Über das Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna in der Domgasse 5 ist das einzige erhaltene Wohnhaus Mozarts in Wien. Hier lebte und arbeitete Mozart von 1784 bis 1787 auf dem Höhepunkt seines Schaffens — hier entstanden Le Nozze di Figaro und einige seiner bedeutendsten Werke. Das Mozarthaus Vienna ist ein Unternehmen der Wien Holding GmbH.

Pressefotos: Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.