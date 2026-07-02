Neu: Murmelweg in Faschina, Vorarlberg

Faschina (OTS) -

Ab Montag, den 13. Juli 2026 ist der familienfreundliche Themenweg „Murmelweg“ in Faschina in Vorarlberg geöffnet. Entlang der rund vier Kilometer langen Strecke treffen große und kleine Besucher:innen auf die Welt der Murmeltiere und erleben die alpine Landschaft aus einer neuen Perspektive.

Der Murmelweg verbindet den Lebensraum des Murmeltiers mit interaktiven Spielen und Erlebnissen. Sieben Stationen begleiten Wandernde durch einen Tag im Leben der beliebten Alpenbewohner. Dabei rollen Holzmurmeln durch Bahnen und Labyrinthe, es werden Rätsel gelöst und es wird Wissenswertes über Natur, Tiere und das Leben auf der Alpe vermittelt. Themen wie Schnelligkeit, Nahrungssuche, tierische Nachbarn oder die Arbeit auf den Alpen werden kindgerecht erlebbar gemacht.

Der Startpunkt des Themenweges befindet sich bei der Mittelstation der Stafelalpbahn. Von dort führt die Route über die Franz-Josef-Hütte und den Stafelalpsee zur Passhöhe in Faschina. Die Wanderung ist leicht begehbar und richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern.

Entstanden ist der Murmelweg als Gemeinschaftsprojekt regionaler Partner, darunter die Seilbahnen Faschina, Tourismusbetriebe vor Ort, Gemeinde Fontanella, Damüls Faschina Tourismus, Verein Bergholz sowie die Alpenregion Bludenz Tourismus.

Details: Gehzeit: 1 Std. 15 Min., Länge: 3,93 km, Höhenmeter aufwärts: 100 hm, Höhenmeter abwärts: 171 hm, Schwierigkeit: einfach