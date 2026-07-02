  • 02.07.2026, 10:07:36
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ÖVP – Hietzing/Zinkl: Große Freude über langersehnte Eröffnung Nahversorger Opitzgasse/Küniglberg

Einsatz hat sich gelohnt – Nahversorgung für Menschen im Grätzel gesichert – Wege kürzer, Wohn- und Lebensqualität erhöht

Wien (OTS) - 

Mit großer Freude reagiert die ÖVP-Parteiobfrau und Bezirksvorsteherin in Hietzing, Johanna Zinkl, auf die nunmehr fixe Ankündigung der REWE Group, dass die langersehnte Billa-Filiale in der Opitzgasse 29 am Küniglberg in wenigen Wochen eröffnet wird. „Nach langem Warten ist es nun endlich soweit mit der Filiale am Küniglberg ist die Nahversorgung der Menschen, die dort leben, wieder gesichert. Nun heißt es kürzere Wege zum Einkauf für alle aus der Umgebung – ein Meilenstein für die Menschen und ein großer Gewinn für die Wohn- und Lebensqualität im Grätzel“, so Zinkl, die einen Dank an alle Beteiligten richtet, die das möglich gemacht haben, insbesondere an die REWE Group. Diese Neuigkeit erfreut besonders auch vor dem Hintergrund der noch bis Ende des Jahres gesperrten Maxingstraße – viele mussten dadurch ebenfalls Umwege auf sich nehmen, die dann wegfallen.

Die ÖVP Hietzing hat vor mehr als 10 Jahren, nach dem Auszug des früheren Nahversorgers, immer und immer wieder auf die Umsetzung eines Nahversorgers gepocht und hier auch die Stadt Wien in die Pflicht genommen. Umso erfreulicher ist es, dass es hier einen gemeinsamen Schulterschluss gab. Die Bauarbeiten werden nunmehr in Kürze abgeschlossen, damit wird eine Versorgungslücke geschlossen. „Das war uns als Fraktion und als Bezirk immer ein großes Anliegen, dafür haben wir uns über Jahre mit Nachdruck eingesetzt“, so Zinkl abschließend.

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