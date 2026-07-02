Bundesminister Wiederkehr bestellt Daniela Martinek für weitere Funktionsperiode als Rektorin der Pädagogischen Hochschule Salzburg

Wien (OTS) -

Bundesminister Christoph Wiederkehr hat Priv.-Doz. Mag. Dr. Daniela Martinek mit Wirkung vom 1. Oktober 2026 für eine weitere Funktionsperiode als Rektorin der Pädagogischen Hochschule Stefan Zweig des Bundes in Salzburg bestellt. Die neue Amtsperiode läuft bis zum 30. September 2031.

Der Wiederbestellung gingen umfassend positive Stellungnahmen der zuständigen Gremien der Pädagogischen Hochschule voraus. Nach eingehender Prüfung der Empfehlungen entschied Bundesminister Wiederkehr, Dr. Daniela Martinek erneut mit der Leitung der Hochschule zu betrauen.

Die habilitierte Bildungswissenschafterin, ehemalige Volksschullehrerin und assoziierte Professorin an der Paris-Lodron-Universität Salzburg hat die Entwicklung der Pädagogischen Hochschule Salzburg in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das Leitbild der Pädagog:innenbildung als kontinuierlicher, lebensbegleitender Professionalisierungsprozess.

Mit der Wiederbestellung wird die erfolgreiche Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule Stefan Zweig des Bundes in Salzburg unter ihrer Führung fortgesetzt. Bundesminister Christoph Wiederkehr gratuliert Frau Rektorin Daniela Martinek zur Wiederbestellung und wünscht ihr für ihre weitere Funktionsperiode viel Erfolg.