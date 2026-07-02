  • 02.07.2026, 10:00:03
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SPÖ Hietzing/Höckner/Mayer-Egerer: Supermarkt am Montecuccoliplatz eröffnet in Kürze

Große Freude über die baldige Eröffnung des neuen BILLA Supermarktes am Montecuccoliplatz in Hietzing

Wien (OTS) - 

Mit der Eröffnung eines neuen BILLA-Supermarktes am Montecuccoliplatz wird in Kürze eine langjährige Lücke in der Nahversorgung geschlossen. „Die Suche nach einem Nahversorger für den neuen Gemeindebau war eine jahrelange Herausforderung, aber der Einsatz und die vielen Gespräche haben sich ausgezahlt. Letztlich hat sich mit der BILLA AG ein Betreiber gefunden, der die Filiale übernimmt. Der neue Supermarkt wird die langjährige Versorgungslücke im Gebiet rund um den Küniglberg schließen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die bisher keine fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeit hatten, bedeutet dieser Nahversorger eine spürbare Verbesserung ihrer täglichen Lebensqualität“, freut sich Marcel Höckner, stellvertretender Bezirksvorsteher der SPÖ.

Der neue Supermarkt befindet sich direkt im Gemeindebau NEU in der Opitzgasse, der im Februar 2025 bezogen wurde. Das Wohnumfeld wird dadurch einmal mehr nachhaltig gestärkt. „Wir konnten damit sowohl geförderten Wohnraum schaffen als auch die Nahversorgung im Grätzl wieder sichern. Die ersten Gespräche mit den Anrainerinnen und Anrainern haben gezeigt: Die Freude über eine fußläufige Einkaufsmöglichkeit ist sehr groß“, ergänzt die Klubvorsitzende der SPÖ Hietzing, Katharina Mayer-Egerer.

„Wir möchten uns sehr herzlich bei der BILLA AG und der WIGEBA bedanken. Ihr Engagement, ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit und ihre konsequente Umsetzung haben dieses wichtige Projekt für die Anrainerinnen und Anrainer möglich gemacht“, so Höckner und Mayer-Egerer abschließend. (Schluss)

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