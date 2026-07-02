  • 02.07.2026, 09:59:02
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LH-Stv. Landbauer: Winterdienst beginnt im Sommer! Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren

Salzspeicher werden gefüllt – 13,7 Mio. Euro für sichere Straßen in der kalten Jahreszeit

St. Pölten (OTS) - 

„Wir lassen uns nicht aufs Glatteis führen. Denn während unser NÖ Straßendienst derzeit bei Gluthitze arbeitet, wird mit Weitsicht schon alles für den nächsten Winter vorbereitet. Das ist ordentliche Infrastrukturpolitik: vorausschauend, verlässlich und ganz im Interesse unserer Pendler und Familien, die sich auch in der kalten Jahreszeit auf den NÖ Straßendienst verlassen können“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem Beschluss der NÖ Landesregierung zur Auftragsvergabe für die Lieferung von Auftausalz für den Winterdienst.

Die Bestellung von Salz für den Winter 2026/2027 sowie die Sommereinlagerung 2027 wurden damit freigegeben. Das Material wird in Folge auf die insgesamt acht Straßenbauabteilungen im gesamten Bundesland verteilt, die Speicher der einzelnen Straßenmeistereien sind dementsprechend mehr als rechtzeitig wieder aufgefüllt. Im Durchschnitt werden in der Winterdienst-Saison niederösterreichweit jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Tonnen Salz gebraucht.

„Wir stellen insgesamt rund 13,7 Millionen Euro bereit, damit der Winterdienst auf jeder unserer Straßen reibungslos funktioniert. Das ist gelebte Verantwortung für die Sicherheit der Niederösterreicher“, so Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stv. Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
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