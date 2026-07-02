FPÖ-Gerstenmayer: „Keine Einsparungen bei Kindern, Vereinen und Menschen, die Sport leben“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wir sparen dort, wo Prozesse effizienter gestaltet werden können, aber nicht bei unseren Kindern, unseren Vereinen und Menschen, die den Sport tagtäglich mit Hingabe leben. Das ist verantwortungsvolle Budgetpolitik“, sagt FPÖ Niederösterreich Sportsprecher LAbg. Philipp Gerstenmayer und unterstreicht dabei das Ziel: „Wir wollen das bewegungsreichste Bundesland werden und zwar, mit einer konsequenten Sportpolitik.“

Einsparungen erfolgen durch wirtschaftliche Optimierungen bei den Sportbeteiligungen – beim SPORTLAND Niederösterreich und beim Sportzentrum Niederösterreich. Fördermittel für Spitzen-, Nachwuchsleistungs-, Kinder- und Jugendsport, unsere Vereine, Dach- und Fachverbände, Sportveranstaltungen, Sportmedizin und wichtige Infrastrukturmaßnahmen bleiben weitgehend erhalten, ebenso die Sportservices.

NÖ Schwimmkids und „Nicht mit mir“ als Vorzeigeprojekte

Als absolut positives Beispiel hebt Gerstenmayer die NÖ Schwimmkids hervor. „Die Nachfrage ist überwältigend. Das zeigt, dass wir mit diesem Angebot einen echten Bedarf treffen. Dabei geht es nicht nur um das Erlernen von Schwimmkenntnissen, sondern auch um Sicherheit.“ Auch „Nicht mit mir“ sei ein Aushängeschild: „Bewegung, Selbstbewusstsein, Selbstverteidigung. Junge Mädchen lernen Gefahren einzuschätzen und sich zu behaupten und gewinnen an Sicherheit“, so der Sportsprecher.

Das Fundament sind indes die Tausenden Sportvereine in NÖ. „All den Ehrenamtlichen, Trainern, Betreuern, Eltern und Helfern gebührt unser Dank und Respekt. Sport ist gesellschaftlich wertvoll und ein Motor für Wirtschaft und Tourismus. Große Sportevents bringen Gäste nach NÖ, stärken unsere Regionen durch Wertschöpfung“, so Gerstenmayer und richtet dem Bund aus: „Der Sport sollte endlich auch auf Bundesebene jenen Stellenwert erhalten, den er verdient. Sportminister Babler ist gefordert, den Ländern und Vereinen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Stichwort: Beachvolleyball Baden. Wer Prävention und Gesundheit fordert, muss diese auch finanzieren."

„Wir setzen mit diesem Budget die richtigen Prioritäten. Wir investieren weiter in Kinder und Jugendliche, stärken Vereine. Danke an unseren Sportlandesrat Udo Landbauer, der wichtige Impulse gesetzt hat und den Sport in NÖ sichtbar weiterentwickelt hat. Die oben genannten Projekte wie Schwimmkids oder ‚Nicht mit mir‘ beweisen das eindrucksvoll. Gehen wir diesen Weg gemeinsam weiter.“