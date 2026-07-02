APA-Comm misst KI-Sichtbarkeit von OTS-Aussendungen

Wien (OTS) -

Der PR- und Kommunikationsdienstleister APA-Comm macht ab sofort sichtbar, wie präsent auf www.ots.at verbreitete Presseaussendungen in Antworten generativer KI-Systeme sind. Mit dem kürzlich in den PR-Desk integrierten Indikator „KI-Visibility-Score“ wird deutlich, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine OTS-Aussendung in KI-Antworten als Quelle herangezogen, darauf referenziert oder zitiert wird.

Erweiterte Evaluation von Presseaussendungen

„Presseaussendungen sind ein zentrales Instrument professioneller PR-Arbeit, auch dann, wenn es darum geht, die Sichtbarkeit von Unternehmen und Marken in KI-Systemen zu stärken“, sagt Christoph Bauer, Chief Operating Officer (COO) von APA-Comm. „Ein kontinuierliches Monitoring von Reichweite und KI-Sichtbarkeit ist in Zeiten von Zero-Click-Searches für datenbasierte Entscheidungen wichtiger denn je.“ Luzia Strohmayer-Nacif, Chief Commercial Officer (CCO) von APA-Comm, ergänzt: „Mit APA-Comm erzielen PR-Treibende über Österreichs größtes Portal für Presseaussendungen, www.ots.at, nachhaltige Sichtbarkeit für ihre Botschaften – nicht nur in der Öffentlichkeit und bei Journalist:innen, sondern auch im Umfeld generativer KI. Der KI-Visibility-Score macht diese neue Form der Präsenz messbar und strategisch nutzbar.“

Dafür wird ab sofort für jede OTS-Aussendung auf Basis ihres Inhalts ein thematisch naheliegender Such-Prompt entwickelt, der mehrfach in den vier zentralen generativen Such- und Antwortsystemen ChatGPT, Google AI Mode, Bing Copilot sowie Perplexity ausgeführt wird. Dabei analysiert APA-Comm, ob und in welcher Form die Inhalte der OTS-Aussendung in den zugrunde liegenden Quellen, Referenzen oder zitierten Inhalten der Systeme auftauchen, und leitet aus diesen Ergebnissen den probabilistischen KI-Visibility-Score ab.

Digitales Markenimage im Blick

Darüber hinaus erweitert APA-Comm das Medienbeobachtungsangebot um einen KI-Visibility-Report, in dem Marke, Benchmark und Themen in Antworten führender KI-Systeme analysiert werden. PR-Verantwortliche erhalten dadurch wichtige Anhaltspunkte, um die digitale Reichweite ihrer Inhalte besser einordnen und ihre PR-Strategie gezielt für den Einsatz im KI-Umfeld GEO-optimiert weiterentwickeln zu können.

In den individuell zugeschnittenen Analysen nehmen die Expertinnen und Experten von APA-Comm unter anderem Markenerwähnungen, Quellennennungen, Mitbewerb sowie relevante Themenfelder in KI-Systemen unter die Lupe. „Die Ergebnisse des KI-Visibility-Reports dienen Unternehmen als strategische Grundlage, um beispielsweise die eigene Website gezielt für KI-Suchanfragen (GEO) zu optimieren, veraltete, öffentlich zugängliche Informationen über die eigene Marke zu korrigieren oder um zu eruieren, wie es um die digitale Sichtbarkeit im Vergleich zum Mitbewerb steht“, so Strohmayer-Nacif.

Servicehinweis: APA-Comm liefert Tipps zur GEO-optimierten Presseaussendung mit der Checkliste „GEO-Turbo für Ihre Presseaussendung“

Über APA-Comm

APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur. Es richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Podcast), Medien- und Bilddatenbank, Journalist:innen-Daten, Rechercheservices, Verbreitung von OTS-Aussendungen, Content-Platzierung, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung. Die zentrale Plattform von APA-Comm für Kommunikationsspezialist:innen ist der PR-Desk. APA-Campus, das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur, vermittelt zudem PR-Verantwortlichen sowie Medien fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation in Theorie und Praxis.

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Fakten auf einen Blick (Stand Juli 2026)

Anlass: APA-Comm launcht KI-Visibility-Score für Presseaussendungen im PR-Desk, dem zentralen Tool für professionelle Kommunikationsarbeit.

Produkt: KI-Visibility-Score als Wahrscheinlichkeitswert, der anzeigt, wie sichtbar Presseaussendungen in KI-Antworten sind

Verfügbarkeit: Der KI-Visibility-Score steht allen OTS-Kund:innen als kostenloses Feature in der Plattform für Kommunikationsverantwortliche, dem PR-Desk, zur Verfügung.