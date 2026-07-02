  • 02.07.2026, 09:31:02
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FPÖ - Krauss: Ludwigs Eigentor beim Public Viewing

Millionen für Pride, aber kein Platz für Fußballfans zeigen rote Prioritäten.

Wien (OTS) - 

Die Vorbereitung auf das WM-Sechzehntelfinale zeigt einmal mehr das rote Versagen in Wien: „Während für Pride-Paraden, die Festwochen oder den Song Contest Millionen zur Verfügung stehen, lässt Bürgermeister Ludwig die Wienerinnen und Wiener genau dann im Regen stehen, wenn es darum geht, eine positive, gemeinsame und patriotische Stimmung in unserer Stadt aufkommen zu lassen“, so Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Der enorme Andrang auf die Public-Viewing-Veranstaltungen kommt nicht überraschend: Die Wienerinnen und Wiener wollen unsere Mannschaft bei ihrer großen Chance unterstützen. „Genau für solche Momente hätte die Stadt Verantwortung übernehmen und ausreichend Platz schaffen müssen. Stattdessen gibt es Zugangsbeschränkungen, kaum zusätzliche Flächen und offenbar den Versuch, diese besondere Euphorie kleinzuhalten“, erklärt Krauss. Gerade jetzt, wo ganz Österreich hinter unserem Team steht, würden die linken Stadtverantwortlichen auf die Bremse steigen. Offenbar mit voller Absicht.

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