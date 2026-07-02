Lammeraubachbrücke im Zuge der L 110 bei Klausen-Leopoldsdorf wird neu errichtet

St. Pölten (OTS) -

Die Lammeraubachbrücke im Zuge der Landesstraße L 110 bei Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) wird neu gebaut. Das neue Tragwerk wird als Plattentragwerk aus Fertigteilen mit einer Gesamtstützweite von 7,75 Metern errichtet. Asphalt, Randbalken, Geländer, Abdichtung und Leitschiene werden erneuert. Die Arbeiten führt die Brückenmeisterei Alland aus, haben im Juni begonnen und werden rund drei Monate andauern. Die Gesamtbaukosten von rund 100.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich. Um die Einschränkung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wird für die Aufrechterhaltung des Verkehrs eine Behelfsbrücke durch die Brückenmeisterei Alland in Eigenregie errichtet. Die Verkehrsführung darauf erfolgt einstreifig mittels Ampelregelung.

Bei der Lammeraubachbrücke im Zuge der L 110 bei Klausen-Leopoldsdorf handelt es sich um ein einfeldriges Plattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 7,75 Metern, welches im Jahr 1966 errichtet wurde. Auf Grund des mangelhaften Zustandes und des, für die heutigen Lastanforderungen nicht mehr entsprechenden Brückenquerschnittes, ist eine teilweise Erneuerung erforderlich.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]