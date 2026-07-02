Erlebnisreicher Sommer mit den Niederösterreich Bahnen

St. Pölten (OTS) -

So vielseitig wie Niederösterreich selbst präsentiert sich das Sommerprogramm 2026 der Niederösterreich Bahnen – ein Unternehmen der NÖVOG. Es bietet heuer für Familien einen spannenden Ausflugsmix. „Ob Mountain Escape Spiel für Kinder, Bärenwaldexpress, Ausflüge in den Naturpark Ötscher-Tormäuer, Alpine Sunrise oder Kinderprogramm in der Bahn – unsere Niederösterreich Bahnen stehen mit einer Fülle an regionalen Freizeitangeboten für unsere Familien bereit. Wir freuen uns auf eine großartige Sommersaison und laden unsere Familien, Kinder und alle Gäste ein, Niederösterreich und damit ein Stück Heimat neu zu entdecken“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Während der Sommermonate bieten Saison- und Bergbahnen ein unterhaltsames Ferienprogramm für Familien und Kinder aller Altersgruppen. „Unsere Niederösterreich Bahnen sind überall dort, wo Niederösterreich am schönsten ist. Ob Ausflug oder Urlaub daheim, wir bieten erlebnis-, lehr- und aussichtsreiche Angebote für die ganze Familie bis weit in den Herbst hinein. Vielfahrern legen wir unseren Niederösterreich Bahnen Sammelpass ans Herz. Mit mindestens vier gesammelten Erlebnisfahrten samt zugehörigem Stempel kann man tolle Preise im Gesamtwert von rund 1.000 Euro gewinnen“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Der Sammelpass kann bei einer Bahnfahrt von den Schaffnern im Zug sowie an den Kassen der Bergbahnen und im Niederösterreich Bahnen Infocenter bezogen werden.

Die Mariazellerbahn, der schönste Platz Österreichs, biete unter anderem Wander- oder Radausflug mit der Himmelstreppe, regionale Kulinarik auf Schiene im Panoramawagen oder Kinderprogramm und Cabrio-Feeling im Erlebniszug Ötscherbär. Und gegen Ende der Sommerferien, am 4. September, geht es mit dem Ötscherbären in die Nacht: Eine begleitete nächtliche Wanderung im Naturpark Ötscher-Tormäuer, ein beeindruckender Sternenhimmel und Kulinarik vom Ötschergrill warten auf die Gäste.

Wander- und Actionangebote sowie ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf die Gäste der Gemeindealpe Mitterbach, gelegen inmitten des Naturpark Ötscher-Tormäuer. Mit den Bergbahnen Mitterbach fährt man bequem von 800 Metern auf 1.626 Meter Seehöhe. Die Gemeindealpe wartet mit Österreichs größter Mountaincart-Flotte, einem Offroad Parcours mit ferngesteuerten Modellautos, einem kinderwagentauglichen Panoramarundweg rund um den Gipfel sowie ein alpiner Spielplatz und Relaxstationen, ergänzt von bester Kulinarik im barrierefreien Panoramarestaurant Terzerhaus.

Die Wachaubahn ist bis 1. November täglich zwischen Krems an der Donau und Emmersdorf für die Gäste unterwegs und erschließt bequem und stressfrei zahlreiche Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten im UNESCO Weltkulturerbe Wachau. Die goldenen Triebwagen mit großen Panoramafenstern und die erhöhte Trassierung ermöglichen ganz besondere Ausblicke auf die einzigartige Schönheit der Wachau. Mit den Kombitickets „Kleine Wachaufahrt“ und „Große Wachaufahrt“ können Bahn- und Schifffahrt kombiniert werden.

„Eine Entdeckungsreise für die ganze Familie“ bieten die sommerlichen Themenfahrten der Waldviertelbahn. Tierisch wird es etwa am 4. Juli, wenn sich der Alpakaexpress – gezogen von der Nostalgie-Dampflok – auf den Weg nach Abschlag macht. Am 9. August macht sich der Bärenwaldexpress auf den Weg Richtung Arbesbach und mit dem „Mohnnudelzug“ geht es am 23. August um 10 Uhr von Gmünd nach Litschau.

Der nostalgische Wein- und Genusszug Reblaus Express ist bis 26. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen unterwegs und verbindet Retz mit Drosendorf. Tipp: In den Sommerferien verkehrt der Reblaus Express zusätzlich jeden Freitag. Das Highlight ist der Heurigenwaggon: Regionale Winzerbetriebe verwöhnen darin mit Schmankerln, Erfrischungen und Weinen. Am 2. August bringt der Reblaus Express die Gäste zum traditionellen Nostalgiekirtag „Wie damals im Waldviertel“ im alten Bürgerspital in Drosendorf und von 10. bis 12. Juli ist mit den Kinderfreunden und einem Spielekoffer während der Fahrt im Reblaus Express zum Erdäpfelfest in Geras für Spiel und Spaß im Zug gesorgt.

Mit der Schneebergbahn geht es an heißen Sommertagen zum höchsten Bahnhof Österreichs. Die Zahnradbahn bringt die Gäste bis inklusive 1. November täglich vom Bahnhof Puchberg zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe – eine Sitzplatzreservierung ist dringend empfohlen. Am 12. Juli findet zum 125-jährigen Jubiläum des Elisabethkircherls auf dem Hochschneeberg ein Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen statt.

Noch mehr Ausflugstipps für die Niederösterreich Bahnen online:

www.mariazellerbahn.at

www.gemeindealpe.at

www.wachaubahn.at

www.waldviertelbahn.at

www.reblausexpress.at

www.schneebergbahn.at