Wien. (OTS) -

Von 3. bis 5. Juli lädt die FSG Wien auf der Arbeitsweltinsel am Donauinselfest dazu ein, die Arbeitswelt von morgen hautnah zu erleben. Unter dem Motto „Gemeinsam stark für ein Festival, das alle mitnimmt!“ präsentieren die Fachbereiche der Gewerkschaften gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen ein vielfältiges Programm rund um Innovation, Digitalisierung, neue Technologien und die Zukunft der Arbeit. Besucher:innen erwartet ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des Mitmachens, an dem gezeigt wird, wie technologische Entwicklungen und sozialer Fortschritt gemeinsam gestaltet werden können.

Auf der Arbeitsweltinsel können Besucher:innen diese Entwicklungen nicht nur kennenlernen, sondern selbst erleben. So macht etwa Wien Digital digitale Technologien und ihre Auswirkungen auf das tägliche Leben greifbar, während Wien Energie spannende Einblicke in die Welt der erneuerbaren Energien und nachhaltiger Zukunftstechnologien bietet. Damit wird sichtbar, wie Innovationen unseren Arbeitsalltag verändern und welche Chancen sie für die Menschen eröffnen.

„Die Arbeitsweltinsel steht für eine Arbeitswelt, die Innovation und sozialen Fortschritt verbindet. Wir wollen zeigen, dass Digitalisierung, neue Technologien und gute Arbeit gemeinsam gestaltet werden können - im Interesse aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, betont FSG-Wien-Landesvorsitzender Christian Meidlinger.

Besonders Familien sind eingeladen, die vielfältigen Angebote der Arbeitsweltinsel gemeinsam zu entdecken. Interaktive Stationen, sportliche Aktivitäten für Groß und Klein sowie spannende Einblicke in unterschiedliche Berufswelten sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Ergänzt wird das Angebot durch ein vielfältiges Bühnenprogramm auf drei Bühnen.

Möglich wird all das durch den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen, die mit ihrem Engagement wesentlich zum Gelingen des Donauinselfestes beitragen, wofür ihnen der größte Dank gilt. Für FSG-Wien-Landesgeschäftsführer Sandro Beer ist genau das ein wesentlicher Teil der Botschaft der Arbeitsweltinsel: „Die Zukunft der Arbeit wird nicht allein durch Technologie entschieden, sondern vor allem durch den Zusammenhalt der Menschen. Die vielen Ehrenamtlichen auf der Arbeitsweltinsel zeigen, was unsere Bewegung ausmacht: Verantwortung übernehmen und füreinander da zu sein, denn gerade jetzt ist Solidarität die Antwort!“