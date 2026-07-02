BEATPATROL bringt Spice Girl Mel C / Scooter / Charlotte de Witte nach Wien

Wien, Prater (OTS) -

Die historische Galopprennbahn Freudenau wird am 4. und 5. September 2026 zur großen Open-Air-Bühne für das BEATPATROL Festival, veranstaltet von Sappho Studio.

Mitten im Wiener Prater treffen internationale Stars auf denkmalgeschützte Tribünen, großzügige Grünflächen und das einzigartige Flair einer der außergewöhnlichsten Locations der Stadt.

Kaiserliche Geschichte trifft auf moderne Clubkultur: Zwischen den historischen Tribünen der Freudenau und der grünen Weite des Praters bringen internationale Acts Techno, Trance, Drum & Bass, Dance-Pop und House auf die große Open-Air-Bühne.

Line-up Freitag 04.09.: Charlotte de Witte, Timmy Trumpet, Miss Monique, Hybrid Minds, Dimension, Yousuke Yukimatsu

Line-up Samstag 05.09.: Scooter, Spice Girl Melanie C, Mestiza, Alok, Sigma, Marlon Hoffstadt