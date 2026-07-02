Ausbildung mit Zukunft – Neue Pädagog*innen der bafep21 feiern ihren Abschluss

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien – Kindergärten freuen sich über rund 160 Absolvent*innen, die am stadteigenen Ausbildungsstandort für Elementarpädagogik bafep21 ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling gratulierte den Absolvent*innen in ihrer Rede und hob die Bedeutung der Ausbildung hervor: „Ich freue mich, dass rund 160 Absolvent*innen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Sie verstärken ab sofort Wiens Kindergärten und prägen die Zukunft von so vielen jungen Menschen. Danke, dass Sie Kinder als Expert*innen beim ersten Lernen fördern und professionell beim Heranwachsen begleiten.“

„Mit ihrem Abschluss beginnen die Absolvent*innen eine Tätigkeit mit großer gesellschaftlicher Bedeutung. Sie begleiten Kinder in einer prägenden Lebensphase, fördern ihre Entwicklung und schaffen wichtige Grundlagen für Bildung, Integration und Chancengerechtigkeit und leisten damit einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft der Stadt“, betont Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten.

Quereinstieg erleichtern mit einer kostenlosen Ausbildung

Ein besonderer Schwerpunkt in der Ausbildung an der bafep21 liegt im Bereich der Erwachsenenbildung und des Quereinstiegs. Die Ausbildungsangebote wie das Kolleg CHANGE und die Schule für Assistenzpädagogik eröffnen Erwachsenen gezielt neue berufliche Wege. Die gesamte Ausbildung ist kostenlos und wird von der Stadt Wien sowie vom AMS und dem waff unterstützt. Damit werden finanzielle Hürden reduziert und ein einfacher Einstieg in ein sinnstiftendes Berufsfeld ermöglicht.

„Quereinsteigerinnen sind eine besonders wichtige und wertvolle Säule für die Weiterentwicklung der elementaren Bildung. Sie bringen neue Perspektiven ein und stärken die Vielfalt in den Teams. Mit der kostenlosen Ausbildung der Stadt Wien schaffen wir gezielt Zugang zu diesem wichtigen und zukunftssicheren Beruf“, betont Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Astrid Pany (SPÖ).

Praxisnah und Jobgarantie

Die bafep21 ist die größte Ausbildungsstätte für Elementarpädagogik in Österreich und verbindet hohe fachliche Qualität mit intensiver Praxiserfahrung. Studierende und Schüler*innen sammeln von Beginn an Erfahrung im Kindergarten und verbinden diese eng mit theoretischem Wissen. Damit werden sie gezielt auf die Anforderungen ihres Berufs vorbereitet und können ihr Wissen direkt im beruflichen Alltag anwenden. Nach dem Abschluss erwartet die Absolvent*innen ein sicherer Arbeitsplatz in einem der rund 350 städtischen Kindergärten.

Um dem steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften gerecht zu werden, entsteht derzeit im Rahmen des Neubauprogramms für Bildung der Stadt Wien ein neues Schulgebäude. Der moderne und innovative Ausbildungsort wird künftig Platz für rund 1.000 Schülerinnen und Studierende bieten und schafft die Voraussetzungen, um noch mehr Elementar- und Assistenzpädagog*innen für ein wachsendes Wien auszubilden.

Details zu den Ausbildungen an der bafep21 - wien.gv.at/bafep21

Details zum Neubauprogramm für Bildung der Stadt Wien - www.wien.gv.at/bildung/neubauprogramm-schulen