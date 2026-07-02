Ös sammeln beim Bezahlen: jö und Raiffeisen erweitern Partnerschaft in Niederösterreich

Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Start im Dezember weitet der jö Bonus Club, Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm, seine Kooperation mit Raiffeisen NÖ-Wien nun auf die Raiffeisenbanken in Niederösterreich aus*: Ab sofort können Kund:innen beim Bezahlen mit ihrer Raiffeisen Niederösterreich Debitkarte zusätzliche Ös sammeln.

Seit einem halben Jahr gehört das Sammeln von Ös beim Bezahlen für viele tausende Kund:innen der Raiffeisen Stadtbank Wien bereits zum Alltag. Bei rund 420.000 Transaktionen wurden fast 6,8 Millionen Ös gesammelt. Nun wird dieses Erfolgsmodell geographisch ausgeweitet. Mit der Raiffeisen Niederösterreich Debitkarte können bis zu 100 Ös pro Monat zusätzlich gesammelt werden – unabhängig davon, ob der Einkauf bei einem jö Partner erfolgt oder bei einem Unternehmen außerhalb der jö Partnerwelt.

"Der jö Bonus Club und Raiffeisen NÖ-Wien sind zwei starke Marken mit einem gemeinsamen Ziel: Banking und Kundenloyalität verbinden. Seit dem Start der Partnerschaft im Dezember 2025 bieten wir einen relevanten Mehrwert, der weit über das traditionelle Bankgeschäft hinausgeht", so Generaldirektor Martin Hauer, Raiffeisen NÖ-Wien. "Nun wird die jö Vorteilswelt noch größer, denn ab sofort profitieren auch Kundinnen und Kunden der Raiffeisenbanken in Niederösterreich von attraktiven Vorteilen und Aktionen", betont Andreas Korda, Obmann der Geschäftsleitervereinigung Niederösterreich. "Wenn mit der Raiffeisen Niederösterreich Debitkarte bezahlt wird, gibt es monatlich zusätzliche Ös", betont Hermine Hummel, Geschäftsleiterin der Raiffeisenbank im Thayatal.

jö als täglicher Begleiter – mit Vorteilen bei jeder Zahlung

"Dass das Angebot bereits für tausende Mitglieder zum Alltag geworden ist und fast 6,8 Millionen Ös gesammelt wurden, zeigt deutlich, wie gut die Verbindung von Banking und Loyalty ankommt", so die jö Geschäftsführer Alexander Merklein und Nikolai Scheurecker über den erfolgreichen Start der Partnerschaft. "Unser Ziel ist klar: jö soll ein täglicher Begleiter sein, der im Alltag echten Nutzen stiftet. Mit der Ausweitung nach Niederösterreich machen wir das Angebot für noch mehr Menschen zugänglich. Jeder Bezahlvorgang liefert konkreten Mehrwert", ergänzt Merklein.

Ös sammeln beim Bezahlen, Vorteile beim Einlösen genießen

Mit über 4,7 Millionen Mitgliedern und einer Haushaltsdurchdringung von 80 Prozent ist der jö Bonus Club Österreichs führendes Kundenbindungsprogramm und Raiffeisen Niederösterreich-Wien ist die Nummer 1 in Ost-Österreich. Durch die Partnerschaft werden Möglichkeiten geschaffen, die weit über das klassische Bankgeschäft hinausgehen – ein klares Signal für innovative Banking-Lösungen und Kundenloyalität.

Ab Juli sammeln Kund:innen von Raiffeisen in Niederösterreich, die zugleich jö Mitglieder sind, mit der Raiffeisen Niederösterreich Debitkarte bei jeder Zahlung Ös – direkt in Geschäften, online, in Lokalen oder auch außerhalb der jö Partnerwelt. Die gesammelten Ös können bei jö Partnern gegen Rabatte und Aktionen eingelöst werden. Voraussetzung dafür ist die Verknüpfung der "Mein ELBA"-App mit dem jö Konto. Interessierte können ganz einfach einsteigen: die "jö äpp" downloaden, sich mit E-Mail und Geburtsdatum registrieren, in der „Mein ELBA“-App eine Verknüpfung herstellen und von zusätzlichen Vorteilen profitieren.

*Verfügbar in teilnehmenden Raiffeisenbanken in Niederösterreich.