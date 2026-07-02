dif26: Die Highlights am Freitag!

Wien (OTS) -

In Wien starten morgen nicht nur alle Schüler:innen in die lang ersehnten Sommerferien – auch auf der Donauinsel geht es endlich los! Das #dif26 unter dem Motto „Sommer an!“ begrüßt am Freitag besonders Kinder, Jugendliche und Familien mit einem vielfältigen Programm rund um Teilhabe, Inklusion und gemeinsame Erlebnisse. Ab 11:30 Uhr sorgt gratis Eis von Eskimo für eine coole Erfrischung – solange der Vorrat reicht.

Musikalische Vielfalt auf 14 Bühnen

Den Auftakt auf der Wien Energie / radio fm4 Festbühne macht um 12:00 Uhr „Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta“, begleitet von Gebärdensprachperformerin Pam Eden. Die Moderation auf der Festbühne wird den gesamten Tag über in ÖGS gedolmetscht. Im Anschluss sorgen LELLA, Gewinnerin des Rock The Island Contest, My Ugly Clementine, Giant Rooks und Zartmann für musikalische Highlights. Rockfans kommen auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne mit Bloodsucking Zombies from Outer Space und Avatar auf ihre Kosten, während Ely Oaks und Dan Lee auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne elektronische Beats liefern. Mitsingen heißt es auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne mit u. a. Andy Borg und Marc Pircher.

Abseits der Hauptbühnen erwartet die Besucher:innen eine beeindruckende musikalische Bandbreite: Auf der Inspire Me Korea / Radio Arabella Bühne in Zusammenarbeit mit der CJ Cultural Foundation geben Acts wie Hypnosis Therapy Einblicke in die asiatische Musik- und Kulturszene, auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne begeistert unter anderem die Rock The Island Contest 4 Kids-Gewinnerin Amelie Ricca. Insgesamt reicht das Programm von Hip-Hop, Rap und Rock über Punk und Austropop bis hin zu Techno, Volksmusik und Schlager.

Donauinselfest bringt alle in Bewegung

Sport und Mitmachen stehen außerdem am Freitag im Fokus: Die Athlet:innen der Special Olympics Österreich laden von 12:00 bis 17:00 Uhr an ihren Sportstationen und in einer Kreativ-Ecke zum Mitmachen ein. Um 13:00 Uhr werden sie zudem auf der Wien Energie / radio fm4 Festbühne von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig für ihre Leistungen bei den Nationalen Special Olympics Sommerspielen geehrt. Bewegung ist bei den Outdoor-Aktivitäten der Pensionist:innen Klubs für die Stadt Wien (mit ÖGS-Dolmetschung) im ORF III Kulturzelt, den ÖFB-Kids Mitmach-Stationen sowie dem JYSK Beachvolleyball Turnier 2026 auf der Österreichische Lotterien Sportinsel garantiert. Fußballfans können sich dort zudem auf die Live-Übertragung des Sechzehntelfinales der Fußball-WM freuen.

Feiern mit Verantwortung – Nachhaltigkeit als Schwerpunkt

Nachhaltigkeit ist auch heuer ein zentraler Schwerpunkt des Donauinselfests. Die erfolgreiche Kooperation mit der Lebensmitteldrehscheibe des Arbeiter-Samariter-Bunds wurde erweitert. Für Bodenschutz sorgen Handaschenbecher, Sammelstellen für Zigarettenstummel sowie unter anderem bunte Kabelbinder, die leichter gefunden und entsorgt werden können. Darüber hinaus sorgen bewährte Maßnahmen wie 100 Prozent Ökostrom, das Mehrwegbechersystem, nachhaltiges Besteck, kostenlose Trinkwasserstellen oder die ARBÖ-Fahrradgaragen für ein ressourcenschonendes Festivalerlebnis. Mehr als 90 Prozent der Besucher:innen reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, während Informationsangebote wie der BOKU-Stand zusätzlich das Bewusstsein für Nachhaltigkeit stärken.

#dif26 Acts am Festivalfreitag

Das gesamte Programm des Donauinselfests 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

CZERNY, HEROES & HEROINE, The Devastation, Bloodsucking Zombies from Outer Space, Avatar

FRIEDENSBÜHNE

Parla Soleil, WOLF, rankha, Skuto, juizz, Bella, 3310, SUKI & Pulmonal, DJ Veri & Hnnzy, Verum Gaudium

WIEN ENERGIE/RADIO FM4 FESTBÜHNE

Thorsteinn Einarsson für Alle - Das Inklusionskonzert presented by Magenta, LELLA (RTIC-Gewinnerin), My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann

ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Anni Herzer, PartyPauli, Anna Chiara b2b Esh, Bovski, Lovra, Medun, kronehit Clubland hosted by Fat Astronauts, Ely Oaks, Dan Lee

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

Sternenstaub, Philipp Griessler & Band, Andy Borg, Marc Pircher & Band, Sassy & Band

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

K-Pop Random Play Dance with Unlxmited, K-Pop World Festival Champions Showdown AT/SI/SK, MRCH, jisokuryClub, Hypnosis Therapy

WIENER LIEDKUNST BÜHNE

Ke'rem + GRIP-BAND, Lika Doss + GRIP BAND, Tulatu, Philipp Piller + GRIP-BAND, Schwesta Ebra, Billie Steirisch + GRIP-BAND, PAMO, Yukno

FISHERMAN'S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

Adrian Tronic, Ursula, Clement, Meet Franka, Pretty Pink

YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

Offene Musikmittelschule Regnerweg & Polgar inklusive Band, The Phantoms, Bernold & die Rockpoeten, Drahdiwaberl Tribute Kapelle, DJ Sekreto

FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE

Nathalie Oberkofler, The Untouchables, Rainer Wagner, Reinhold Bilgeri, THE BAD POWELLS

PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE

RAÖ Warm up DJ, Slothmachine, Poor Man's Revenge, Velvet Wasted, Glen Ample, Herr Leopold

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

„Rock The Island Contest 4 Kids" – Gewinnerin Amelie Ricca, Kids Popband Young Republic

ORF III KULTURZELT

Country-Linedance-Party mit Country Company, Arizona Eagles, Frankie Fortyn

#dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalfreitag

FRIEDENSBÜHNE

14:30–15:45: (Riesen-)Beerpong

WIEN ENERGIE FESTINSEL

11:30–12:00: Eisverteilung (solange der Vorrat reicht)

12:00–17:00: Special Olympics – Gemeinsam grenzenlos! – Sport und Mitmach-Stationen

13:00–13:30: Ehrung der Wiener Teilnehmer:innen der Special Olympics auf der Festbühne

13:00–17:00: ORF Kids Spieleparadies

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

13:15–13:40: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

14:00–15:00: „Extra WOW – 2 um 2" mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger

15:00–15:30: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

15:30–15:50: ORF Kids Spieleshow

15:50–16:20: Kasperltheater – Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

16:20–16:40: ORF Kids Spieleshow

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL

15:00–21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt

15:00–22:00: NÖM fru fru Sky Flyer

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

13:00–15:30: YU Taekwondo Vorführung & Mitmachstationen

ORF III KULTURZELT

12:00–14:00: Outdoor Bewegungsaktivitäten mit den Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien (inkl. ÖGS-Dolmetscher)

14:00–16:00: Indoor Tanzprogramm mit den Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien (inkl. ÖGS-Dolmetscher)

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

12:00–21:00: ISCHGL – YOUR RIDE

12:00–20:00: ÖlzSuperSoftChallenge

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

09:00–20:00: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026

10:00–18:00: ÖFB-Kids Mitmach-Stationen

11:00–21:00: BYD Karaokebühne

20:00–21:45: WM-Spiel Übertragung – Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

10:00–18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge", Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums