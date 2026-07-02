FPÖ - Guggenbichler: „Nach der ESC-Party lässt die Wiener Stadtregierung die Sportvereine im Stich!“

Wien (OTS) -

Mit großer Sorge reagiert FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Udo Guggenbichler auf die drohende Schließung der Ganzjahres-Eishalle in der Wiener Stadthalle: „Während sich SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadträtin Barbara Novak nach dem Eurovision Song Contest für die Mega-Show selbst inszenierten, stehen jetzt Hunderte Sportler, Nachwuchstalente und Vereine vor dem Verlust ihrer Trainingsstätte.“

Die Eisstadthalle wurde für den ESC außer Betrieb genommen. Jetzt ist die Kühlanlage beschädigt, die Halle gesperrt und sogar das endgültige Aus steht im Raum. „Wer sich für Prestigeveranstaltungen feiern lässt, trägt auch die Verantwortung dafür, dass danach wieder ordentliche Verhältnisse herrschen. Sich feiern lassen allein reicht nicht“, stellt Guggenbichler klar.

Es sei völlig inakzeptabel, dass Eishockeyvereine, Eiskunstläufer und hunderte Kinder ihre Trainingsmöglichkeiten verlieren, weil die Stadtregierung Prestigeveranstaltungen über den Breitensport stellt.

Für den Wirtschaftssprecher steht fest: „Die Stadt Wien muss die vollständige Sanierung der Eisstadthalle garantieren und den Ganzjahresbetrieb rasch wieder ermöglichen. Alles andere ist ein sportpolitischer Offenbarungseid.“

Auch der ORF steht in der Verantwortung. „Der ORF hat die Stadthalle für den Eurovision Song Contest angemietet. Entstandene Schäden sind vom Mieter zu ersetzen. Die Wiener haben Anspruch auf vollständige Transparenz darüber, was während der Vorbereitungen passiert ist und wer die Verantwortung trägt.“

Abschließend kündigt Guggenbichler eine entsprechende Anfrage an Stadträtin Novak an und fordert eine rasche Aufklärung: „Die Wiener Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, wie es zu dieser Situation kommen konnte, welche Schäden tatsächlich entstanden sind und wann die Eisstadthalle wieder öffnet. Die Sportvereine dürfen nicht die Opfer der Prestige- und Eventpolitik der Wiener Stadtregierung werden.“