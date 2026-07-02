75 Jahre Wiener Ärzteball – 25 Jahre Pink Ribbon: Ein Tanz für das Leben

Wien (OTS) -

75 Jahre Wiener Ärzteball, 25 Jahre Pink Ribbon: Gemeinsam feiern wir 100 Jahre Engagement für Gesundheit, Aufklärung und Solidarität. Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für Pink Ribbon“ stellt der Wiener Ärzteball im großen Jubiläumsjahr die Pink Ribbon-Aktion der Krebshilfe Wien in den Mittelpunkt und setzt ein starkes Zeichen für Betroffene von Brustkrebs und ihre Familien.

Auch beim großen Jubiläumsball wird damit der Charity-Gedanke in den Fokus gestellt, der Reinerlös des Abends wird seit 2017 an eine ausgewählte gemeinnützige Organisation gespendet. Beim 74. Ärzteball konnte so ein Rekordspendenscheck in Höhe von 136.240 Euro an die CliniClowns Austria übergeben werden. Zum 75-Jahr-Jubiläum am 30. Jänner 2027 wird die Hofburg in Pink erstrahlen und damit die Botschaft von Pink Ribbon weithin sichtbar machen: Brustkrebs geht uns alle an.

75. Ärzteball goes Pink

„Der Wiener Ärzteball ist weit mehr als eine festliche Tradition. Seit 75 Jahren verbindet er die Wiener Ärzteschaft mit gesellschaftlicher Verantwortung. Die Wahl von Pink Ribbon als Charity-Partner unseres Jubiläumsballs ist ein klares Bekenntnis zu einer Gesundheitsversorgung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, von der Prävention bis zur Nachsorge. Denn eine Krebsdiagnose ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Gesundheitspolitik beginnt nicht erst im Behandlungszimmer, sie beginnt dort, wo Solidarität gelebt wird. Mit dem 75. Wiener Ärzteball rücken wir dieses wichtige Anliegen ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit,“ betont die Bedeutung des Charity-Gedankens Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Auch Isabella Clara Heissenberger-Mass, Referentin des Wiener Ärzteballs, setzt mit der pinken Schleife ein sichtbares Zeichen: „Als Kinderärztin weiß ich, wie sehr eine schwere Erkrankung das gesamte familiäre Umfeld betrifft. Brustkrebs verändert nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch jenes ihrer Kinder, Partnerinnen und Partner sowie Angehörigen. Die Krebshilfe Wien begleitet sie mit großer fachlicher Kompetenz und menschlicher Wärme durch diese herausfordernde Zeit. Es freut mich besonders, dass wir mit dem 75. Wiener Ärzteball dazu beitragen können, diese wertvolle Unterstützung zu stärken. Gemeinsam tragen wir beim großen Jubiläumsball die pinke Schleife und setzen damit als Wiener Ärzteschaft ein starkes Zeichen für Solidarität, Gesundheitskompetenz und Chancengleichheit in der Versorgung.“

25 Jahre Pink Ribbon in Österreich: Hilfe, die ankommt

Seit einem Vierteljahrhundert steht das Pink Ribbon auch in Österreich für Bewusstseinsbildung, Aufklärung und konkrete Hilfe für Menschen mit Brustkrebs. Die Krebshilfe Wien unterstützt Betroffene und ihre Angehörigen mit psychoonkologischer und sozial-rechtlicher Beratung und zahlreichen weiteren kostenlosen Unterstützungsangeboten wie Mama/Papa hat Krebs.

„Um dieses wichtige kostenfreie Hilfsangebot auch künftig in gewohnt hoher Qualität anbieten zu können, sind angesichts der stetig steigenden Zahlen an Krebsneuerkrankungen entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich. Umso mehr danken wir der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien für das großartige Zeichen der Solidarität, Zusammenarbeit und Unterstützung,“ so Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe und Ursula Denison, Präsidentin der Krebshilfe Wien.

„Das Jubiläumsjahr ‚25 Jahre Pink Ribbon in Österreich‘ gemeinsam mit dem Wiener Ärzteball offiziell einläuten zu dürfen, erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit“, betont Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe und Projektleiterin von Pink Ribbon in Österreich: „Für die rund 100.000 Frauen und Männer, die derzeit in Österreich mit der Diagnose Brustkrebs leben, ist diese Charity-Nacht ein starkes Zeichen des Zusammenhalts, der gelebten Solidarität und der gemeinsamen Botschaft: Sie sind nicht allein.“

SAVE THE DATE: Ticketverkauf startet im September

Die Vorfreude auf den 75. Wiener Ärzteball wächst: Der offizielle Ticketverkauf für den Jubiläumsball startet im September 2026. „Jedes Ticket, jede Spende und jede getragene pinke Schleife trägt dazu bei, Betroffenen Mut zu machen, Aufmerksamkeit für Vorsorge und Früherkennung zu schaffen und die wichtige Arbeit der Krebshilfe Wien nachhaltig zu unterstützen“, unterstreicht Ballreferentin Heissenberger-Mass: „Seien Sie am 30. Jänner 2027 dabei, wenn wir 75 Jahre Wiener Ärzteball, 25 Jahre Pink Ribbon und gemeinsam 100 Jahre Engagement für das Leben feiern.“

(SERVICE: 75. Wiener Ärzteball, Samstag, 30. Jänner 2027, Ort: Hofburg Vienna, 1010 Wien, Heldenplatz

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