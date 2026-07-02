Schärdinger präsentiert den ersten Schokodrink mit 0 % zugesetztem Zucker: Voller Geschmack, volle Power

Wels (OTS) -

Was bisher kaum vorstellbar war, macht Schärdinger jetzt möglich: Mit dem neuen Schärdinger Schokodrink 0 % zugesetzter Zucker bringt die österreichische Traditionsmarke den ersten Schokodrink auf den Markt, der ganz ohne zugesetzten Zucker und ohne Süßungsmittel auskommt – und dabei mit 100 % echtem Geschmack überzeugt.

Auf künstliche Süßungsmittel oder Zuckerzusätze wird bewusst verzichtet. Das Ergebnis ist ein authentischer Schokoladengeschmack, der natürlich, ausgewogen und vollmundig begeistert.

Natürlich genießen, bewusst leben

Neben seinem einzigartigen Geschmack punktet der neue Schokodrink auch mit weiteren Vorteilen: Mit 19 g Protein pro Flasche liefert er wertvolle Energie für den Alltag und eignet sich ideal als Snack zwischendurch oder nach dem Sport. Darüber hinaus ist der Schärdinger Schokodrink laktosefrei und fettarm – für einen unbeschwerten Genuss, der sich perfekt in einen modernen, bewussten Lebensstil einfügt.

Nachhaltigkeit und fairer Genuss im Fokus

Als österreichische Qualitätsmarke setzt Schärdinger auch bei der Auswahl der Zutaten auf höchste Standards. Für den neuen Schokodrink wird ausschließlich Fairtrade-zertifizierter Kakao verwendet. Damit unterstützt Schärdinger faire Arbeits- und Lebensbedingungen für Kakaobäuerinnen und -bauern und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wertschöpfungskette. „Mit unserem neuen Schokodrink zeigen wir, dass bewusste Ernährung, hervorragender Geschmack und Nachhaltigkeit perfekt zusammenpassen. Die Kombination aus 0 % zugesetztem Zucker, hohem Proteingehalt und Fairtrade-Kakao macht dieses Produkt zu einer echten Innovation im Kühlregal“, so Geschäftsführer Josef Braunshofer.

Produktvorteile auf einen Blick

0 % zugesetzter Zucker

Ohne Süßungsmittel

Zucker ausschließlich aus Milch

100 % echter Schokogeschmack

19 g Protein pro Flasche

Laktosefrei

Fettarm

Mit Fairtrade-Kakao

Hergestellt aus österreichischer Milchqualität

Der neue Schärdinger Schokodrink 0 % zugesetzter Zucker ist demnächst im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich.