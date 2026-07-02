  • 02.07.2026, 07:30:32
  • /
  • OTS0003

DOOH am Puls der Zeit

Warum digitale Außenwerbung mehr Aufmerksamkeit erzielt denn je

Wien (OTS) - 

Digitale Außenwerbung zählt zu den dynamischsten Mediengattungen unserer Zeit. Im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, spricht Sascha Berndl, CEO von INFOSCREEN Austria, über die Erfolgsfaktoren von Digital out of Home (DOOH), die Bedeutung hochwertiger Standorte, neue Möglichkeiten kontextbezogener Werbeansprache sowie die Zukunft eines Mediums, das täglich Hunderttausende Menschen im öffentlichen Raum erreicht.

Erfahren Sie, warum DOOH heute für nationale Marken ebenso wie für regionale Unternehmen an Bedeutung gewinnt, welche Rolle dabei Erfolgsmessungen, Flexibilität in der Ausstrahlung von Werbung und Nachhaltigkeit spielen und weshalb digitale Außenwerbung ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Marketingstrategien ist.

Hier gesamtes Video ansehen

Sascha Berndl im Interview

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TRO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Video [Video]

MedienManager

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright