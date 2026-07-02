Bundesheer startet Sommerbetreuung für rund 1.000 Kinder

Wien (OTS) -

Das Bundesheer setzt auch im Jahr 2026 sein bewährtes Angebot der temporären Kinderbetreuung während der Sommerferien fort. Insgesamt sind für die Monate Juli und August über 37 Betreuungsgruppen mit 991 Kindern an Standorten in ganz Österreich angemeldet. Das Betreuungsangebot richtet sich an den Nachwuchs von Bediensteten des Bundesheeres im Alter von drei bis zwölf Jahren. Bei freien Kapazitäten können auch 13-Jährige sowie Enkelkinder von Bediensteten aufgenommen werden. Die Betreuung erfolgt in Gruppen von bis zu 25 Kindern und unterstützt die altersgerechte Entwicklung sowie das soziale Miteinander.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität des Bundesheeres als Arbeitgeber. Mit der temporären Kinderbetreuung schaffen wir für unsere Bediensteten in den Sommermonaten eine wichtige Entlastung und unterstützen Familien dort, wo sie die Unterstützung besonders benötigen – und bieten zugleich den Kindern eine sichere und abwechslungsreiche Ferienzeit“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Das größte Betreuungsangebot wird 2026 in der Steiermark mit insgesamt 316 angemeldeten Kindern bereitgestellt. Die Betreuung erfolgt an den Standorten Aigen im Ennstal, Feldbach, Graz, St. Michael, Straß und Zeltweg. In Niederösterreich werden an den Standorten Allentsteig, Korneuburg, Langenlebarn, Mautern und Wiener Neustadt insgesamt 267 Kinder in neun Betreuungsgruppen betreut. Oberösterreich bietet an den Standorten Linz-Hörsching, Ried im Innkreis und Wels Betreuungsplätze für insgesamt 134 Kinder in fünf Betreuungsgruppen an. In Salzburg nehmen 132 Kinder an den Standorten St. Johann im Pongau, Salzburg/Wals, Saalfelden und Tamsweg an der Sommerbetreuung teil. Für Wien sind in der Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne zwei Betreuungsgruppen mit insgesamt 60 Kindern vorgesehen. In Kärnten werden in der Khevenhüller-Kaserne und Georg-Goëss-Kaserne in Klagenfurt insgesamt 55 Kinder betreut. In Tirol steht in der Standschützen-Kaserne in Innsbruck eine Betreuungsgruppe für 27 Kinder zur Verfügung.

Die temporäre Kinderbetreuung des Bundesheeres besteht bereits seit mehr als 17 Jahren und ist Teil der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit der Fortführung des Angebots im Jahr 2026 setzt das Bundesheer seinen familienfreundlichen Kurs konsequent fort und stärkt gleichzeitig seine Attraktivität als Dienstgeber für Soldaten sowie zivile Bedienstete.