  • 01.07.2026, 16:23:03
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  • OTS0201

BRANDL TALOS berät GraphTx bei einer weiteren Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

Stephan Strass - Partner (M&A)
Wien (OTS) - 

BRANDL TALOS hat das österreichische Techbio-Unternehmen Graph Therapeutics bei einer weiteren Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar beraten, die von der in Paris ansässigen Risikokapitalgesellschaft daphni angeführt wurde und an der sich die bestehenden Investoren SquareOne Venture Capital, Merantix Capital und NAVEC Investment Management beteiligten.

Graph entwickelt seine internen Wirkstoffforschungsprogramme für verschiedene entzündliche und immunvermittelte Erkrankungen weiter. Die Finanzierung wird den Übergang von der Plattformentwicklung zur klinischen Weiterentwicklung eigener Therapieprogramme unterstützen und gleichzeitig die Plattformkapazitäten des Unternehmens sowie die Möglichkeiten für strategische Partnerschaften weiter ausbauen.

Das Team von BRANDL TALOS bestand aus Stephan Strass, Markus Reinfeld und Alyssa Nimmervoll.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: [email protected]
Website: https://brandltalos.com

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