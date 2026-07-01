Juli-Programm im Nationalpark Thayatal

St. Pölten (OTS) -

Mit „Musik ohne Grenzen“ startet der Nationalpark Thayatal am Samstag, 4. Juli, sein Besucherprogramm dieses Monats: Die Wanderung beginnt um 16 Uhr bei der Thayabrücke in Hardegg mit dem Eröffnungskonzert eines Streich-Holz-Quartetts unter der Leitung von Daniel Muck mit klassischer Musik. Anschließend geht es zur Einsiedlerwiese, wo sich Barockmusik, Naturerlebnis und Meditation vereinen. Über die Hängebrücke führt die Route auf die tschechische Uferseite und danach flussaufwärts zurück nach Hardegg, wo der Nachmittag ab 18 Uhr mit einem Jazz-Pop-Konzert im Waldbad seinen Ausklang findet.

Grenzüberschreitend wird auch eine Fotorallye am Sonntag, 12. Juli, die unter dem Motto „Wie siehst du den Nationalpark mit den Augen einer Kamera?" ab 9 Uhr 24 Stunden lang nach kreativen Schnappschüssen zu zehn vorgegebenen Begriffen sucht. Nach einer Online-Registrierung oder Anmeldung direkt bei der Infostelle des Nationalparkhauses in Hardegg kann man losziehen, entlang der markierten Wanderwege nach den perfekten Motiven suchen und die Schönheit des Nationalparks durch die Linse entdecken; unter den Teilnehmenden werden kleine Preise verlost.

Von Sonntag, 12., bis Donnerstag, 16. Juli, wird dann der Nationalpark Thayatal zum Treffpunkt für junge Naturschutzinteressierte: Im Rahmen eines Naturschutz-Sommercamps erhalten junge Erwachsene die Möglichkeit, aktiv an Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im Schutzgebiet mitzuwirken – und dabei auch jene Bereiche des Nationalparks kennenzulernen, aus denen die Öffentlichkeit normalerweise ausgeschlossen ist. Im Juli starten zudem auch zwei Natur-Erlebniswochen für Kinder und Jugendliche: das „Junior Ranger Camp“ für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren von Sonntag, 19., bis Freitag, 24. Juli, sowie „Wilde Ferien“ für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren von Sonntag, 26., bis Freitag, 31. Juli.

Komplettiert wird das Juli-Besucherprogramm durch zwei Wildkatzennachtwanderungen an den Samstagen 18. und 25. Juli, bei denen man sich jeweils ab 20.30 Uhr vom Nationalparkhaus aus in Begleitung von Rangern auf die Fährte der Tiere begibt; Abschluss der Tour durch den nächtlichen Wald ist eine Nachtfütterung der beiden Zoo-Wildkatzen Frieda und Carlo.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02949/7005, e-mail [email protected] und www.np-thayatal.at.