Burgenland Energie eröffnet ersten Energiewende-Platz Burgenlands

Apetlon (OTS) -

„Ihr habt Geschichte geschrieben. Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam mit euch und für euch Apetlon energieunabhängig gemacht. Apetlon ist zu einer burgenländischen Vorzeigegemeinde im Bereich Energieunabhängigkeit und Klimaschutz geworden. Apetlon ist zu 70 Prozent energieunabhängig. 70 Prozent des Strom- und Wärmebedarf produziert ihr jetzt selber mit Sonne und Wind - mit PV, Speicher, Wärmepumpen und der Energiegemeinschaft. Herzliche Gratulation. Apetlon ist Energie-Weltmeister“, erklärt Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie am Mittwoch in Apetlon gemeinsam mit der Apetloner Bürgermeisterin Silvia Pitzl, Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aus Apetlon vor Schülerinnen und Schülern der Gemeinde. Heute wurde nun als neues Projekt die erste Fahrrad-Tankstelle Burgenlands mit der Möglichkeit des Ladens von E-Bikes, einem Container zum Ausrasten und der Möglichkeit, sich Getränke oder Snacks zu kaufen, offiziell eröffnet.

„Apetlon hat sich im vergangenen Jahr über alle Parteigrenzen hinweg dafür entschieden, dass wir eine Energievorzeigegemeinde sein wollen. Wir setzen voll und ganz auf erneuerbare Energien, weil wir davon überzeugt sind, dass das Projekte sind, die wir heute entscheiden, damit unsere Kinder und Enkelkinder morgen und übermorgen die Früchte dieser Entscheidung ernten“, so Bürgermeisterin Silvia Pitzl.

In den letzten Monaten wurden in Apetlon viele der Gemeindegebäude mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet. „Es wurden Batteriespeicher installiert, um den Sonnenstrom auch dann zu nutzen, wenn keine Sonne scheint. Der Fußballplatz hat eine moderne und energiesparende LED-Flutlichtanlage erhalten - damit die Fußballer unter euch die nächsten WM-Stars werden. Im September werden einzelne Straßen mit modernen und energieeffizienten LED-Lampen ausgestattet und es werden zusätzliche E-Ladestation für Elektro-Autos errichtet“, so Sharma. „Die Gemeinde wurde Teil der größten Energiegemeinschaft Europas – dem Fanclub Burgenland Energieunabhängig und nutzt zusätzlich jetzt auch den Strom aus unseren burgenländischen Wind- und PV-Anlagen.“

Besonders betonte Sharma, unter Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler die Einbindung der Schule in Apetlon in das Programm: „Es ist doch klar, dass eure Volksschule das absolute Energiezentrum von Apetlon ist. Eure Volksschule hat eine eigene PV-Anlage die SonnenMarie am Dach erhalten und produziert jetzt selbst Strom. Eure Volksschule ist jetzt auch klimafit und nutzt kein Gas mehr fürs Heizen der Schule, jetzt heizt ihr die Schule mit dem PumpenPeter der burgenländischen Luftwärmepumpe.“

Zusätzlich zu den E-Ladestation für Elektroautos wird nun in einer der größten Radfahrregionen Österreichs auch die Möglichkeit geboten, E-Bikes einfach, praktisch und gemütlich aufzuladen. „Die Volksschulkinder von Apetlon haben den ersten Energiewende-Platz Burgenlands heute mit ihrem eigenen Energiewende-Lied feierlich eröffnet. Der Platz ist ein Ort der vom Energiewende-Geist der Kinder getragen wird. Er hat eine PV-Anlage, einen Speicher, eine E-Ladestation für E-Bikes und einen gemütlichen Verweilplatz zum Erholen und Stärken.“, so Pitzl und Sharma. Bei der E-Bike-Tankstelle kann man ab sofort sein E-Fahrrad mit erneuerbarem Strom aufladen, sich erholen, etwas trinken und essen und zum tiefsten Punkt Österreichs bei der Langen Lacke radeln.

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