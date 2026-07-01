Klimawandel erhöht Bedeutung von Standortanalysen bei Immobilien-Entscheidungen

Graz (OTS) -

Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hagel und Überflutungen treten in Österreich immer häufiger auf und stellen die Immobilienbranche vor neue Herausforderungen. Naturgefahren wie Hochwasserrisiken gewinnen bei der Standortwahl damit zunehmend an Bedeutung - neben klassischen Faktoren wie Lage, Infrastruktur und Marktentwicklung.

Das Grazer Unternehmen ZT Datenforum eGen reagiert auf diesen Trend mit seinem Produkt „Standortbefund und Marktanalyse". Auf Basis der Adresseingabe erstellt das System automatisiert einen rund 30-seitigen Bericht, der Daten aus 28 verschiedenen Quellen auswertet und mithilfe von KI-Algorithmen zu einer strukturierten, verständlichen Analyse verdichtet. Neben regionalen Wirtschafts- und Bevölkerungsdaten sowie der aktuellen Marktsituation liefert der Bericht objektspezifische Informationen zu Lärmbelastung, Altlasten, Hochwasserrisiken und weiteren Naturgefahren.

„Durch den Einsatz von KI können wir große Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen erstmals automatisiert zusammenführen und in ca. zwei Minuten zu einem fundierten Standortbefund verarbeiten - ein Prozess, der händisch Tage dauern würde", so Dieter Leitner, Geschäftsführer der ZT Datenforum eGen.

Damit erhalten Investoren, Projektentwickler und Gutachter angesichts der wachsenden Relevanz klimabedingter Risiken für Immobilienwerte und -sicherheit eine fundierte, datengestützte Grundlage für Standortentscheidungen.