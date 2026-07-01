Greiner sichert Kontinuität im Vorstand: Thomas Scheurecker folgt ab 2027 auf Hannes Moser, Vertrag von CEO Saori Dubourg verlängert.

Kremsmünster (OTS) -

Thomas Scheurecker übernimmt mit 1. Jänner 2027 die Position des Chief Financial Officer (CFO) der Greiner AG; bisheriger Finanzvorstand Hannes Moser verlängert sein Mandat auf eigenen Wunsch nicht mehr

Hannes Moser wechselt 2027 in den Vorstand der Eigentümerstiftung

Der Vertrag von CEO Saori Dubourg wird um eine weitere Periode verlängert

Interne Nachfolge und Vertragsverlängerung stehen für Stabilität, Kontinuität und eine langfristig ausgerichtete Steuerung der Greiner Gruppe

Der Aufsichtsrat der Greiner AG hat Thomas Scheurecker (41), derzeit CFO der Greiner Bio-One International GmbH, mit Wirkung zum 1.Jänner 2027 zum Chief Financial Officer der Unternehmensgruppe ernannt. Er übernimmt die Position von Hannes Moser, der nach mehr als 15 Jahren außergewöhnlicher Arbeit sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch nicht verlängert. Bis zum Amtsantritt von Thomas Scheurecker wird er weiterhin als Finanzvorstand der Gruppe tätig sein. Damit ist eine umfassende und geordnete Übergabe der Verantwortung sichergestellt. Zugleich wurde der Vertrag von CEO Saori Dubourg um eine weitere Periode verlängert.

Mit der Bestellung des CFOs aus den eigenen Reihen und der Verlängerung des CEO-Mandats setzt Greiner auf Kontinuität in der Unternehmensführung sowie auf eine nachhaltige, langfristig orientierte Weiterentwicklung der Gruppe.

„Hannes Moser hat als Finanzvorstand die Entwicklung der Greiner Gruppe über viele Jahre hinweg mit außerordentlicher Kompetenz, Umsicht und Verlässlichkeit geprägt und das Unternehmen erfolgreich durch unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen gesteuert. Dafür gilt ihm seitens unserer Eigentümerfamilie ausdrücklicher Dank. Zugleich freuen wir uns, dass er als Stiftungsvorstand unserer Unternehmerfamilie treu bleibt, und damit auch in den kommenden Jahren weiterhin eng mit uns und dem Unternehmen verbunden bleibt”, sagt Dominik Greiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Greiner AG.

„Mit der Verlängerung des Mandats von Saori Dubourg als Vorstandsvorsitzende und der internen Bestellung von Thomas Scheurecker stellt der Aufsichtsrat die Weichen für die langfristige Weiterentwicklung von Greiner. Thomas Scheurecker kennt das Unternehmen seit mehr als 13 Jahren und wird den eingeschlagenen Transformationskurs professionell fortführen“, ergänzt Dominik Greiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Greiner AG.

„Mit Thomas Scheurecker konnten wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen für diese zentrale Führungsposition gewinnen, die sowohl mit den Divisionen als auch der Holding-Struktur der Gruppe bestens vertraut ist. Seine Finanzexpertise, sein strategischer Weitblick und sein klares Verständnis für langfristige Wertschöpfung werden wesentlich dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit von Greiner weiter zu stärken. Mit seiner hohen Affinität zur digitalen Transformation wird er wichtige Impulse für nachhaltiges Wachstum setzen. Gleichzeitig danke ich Hannes Moser für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit seiner Weitsicht, seinem Gestaltungswillen und als Stimme der Vernunft in herausfordernden Zeiten, hat er das Unternehmen maßgeblich mitgeprägt”, sagt Saori Dubourg, Vorstandsvorsitzende (CEO) der Greiner AG.

Thomas Scheurecker verstärkt den Vorstand der Greiner AG mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in der finanziellen Unternehmenssteuerung. Seit Juli 2020 verantwortet er als CFO der Greiner Bio-One International GmbH die globalen Finanzagenden der Division, wo er in Phasen der Transformation maßgeblich zur Stärkung der Steuerungsfähigkeit sowie zur nachhaltigen Steigerung der Wertgenerierung beitrug. Zuvor war er als Head of Group Controlling bei der Greiner AG sowie in leitenden Finanzfunktionen bei Bosch Rexroth in Österreich tätig. „Die Finanzfunktion steht im Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Liquiditätssicherung und nachhaltigem, profitablem Wachstum. Entscheidend sind klare Prioritäten, konsequente Wertorientierung und eine stabile finanzielle Steuerung – diese werden wir gezielt weiterentwickeln“, betont Thomas Scheurecker und bedankt sich für das in ihn gesetzte Vertrauen.