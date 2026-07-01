Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Wien (OTS) -

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing heute, am 1. Juli 2026, folgende Botschafterinnen und Botschafter in der Präsidentschaftskanzlei und nahm ihre Beglaubigungsschreiben entgegen:

S.E. Herr Hisham Ali Akbar Ibrahim AL-ALAWI, Botschafter der Republik Irak

S.E. Herr KYONG Hak Min, Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Korea

S.E. Herr Dorjraa MUNKHTUR, Botschafter der Mongolei

S.E. Herr Rachid BLADEHANE, Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Algerien

I.E. Frau Dayani MENDIS, Botschafterin der Sozialistischen Demokratischen Republik Sri Lanka

I.E. Frau Tshering LHADN, Botschafterin des Königreichs Bhutan

Fotos von der Überreichung der Beglaubigungsschreiben sind hier abrufbar: Detail