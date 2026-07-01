FPÖ-Teufel: „Schluss mit dieser Taschenpfändungs-Mentalität der Verlierer-Ampel“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es muss endlich Schluss sein mit dem Dauerfeuer an Belastungen, die Landsleute haben genug gelitten. Die Gier aus Brüssel und Wien macht es jedoch möglich, dass künftig das bestellte Plüschtier womöglich weniger kostet als die gesamten Paketabgaben“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel die ab 1. Juli 2026 geltende EU-Pauschalsteuer von drei Euro pro Warenkategorie.

„Und ab Oktober reitet die Verlierer-Ampel den nächsten Angriff auf unsere Bürger und macht das Paket nochmals um zwei Euro teurer. Es kann nicht sein, dass unsere Landsleute für die Unfähigkeit der Regierung ständig zahlen müssen“, so Teufel und verweist auf mögliche weitere EU-Bearbeitungsgebühren und Postgebühren.

„Schluss mit dieser regelrechten Taschenpfändung der eigenen Bevölkerung. Wir Freiheitliche werden diesem schamlosen Ausnehmen der Landsleute nicht weiter zusehen. Die Menschen haben genug EU-Schikanen und Regierungs-Unverfrorenheiten erdulden müssen. Es ist Zeit für eine freiheitliche Regierung mit einem Volkskanzler, der die Interessen der Bürger an die erste Stelle stellt und die Sorgen und Nöte der Menschen versteht und entsprechend handelt“, schließt Reinhard Teufel.