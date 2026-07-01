Die 101 Besten Hotels Österreichs und Südtirols feiern Premiere in Kitzbühel

Wien (OTS) -

Im Herbst 2026 steht Kitzbühel ganz im Zeichen der Spitzenhotellerie: Die renommierte Hotelplattform „Die 101 Besten Hotels“ zeichnet erstmals die besten Hotels Österreichs und Südtirols aus und bringt die bedeutendsten Hoteliers beider Regionen bei der exklusiven 101 Soirée zusammen.

Als Gastgeber fungieren das Kitzhof Mountain Design Resort sowie die Harisch Hotels. Die Veranstaltung markiert einen weiteren Meilenstein für die Expansion der 101 Plattform, die sich bereits seit Jahren erfolgreich in der Schweiz und Liechtenstein sowie in Deutschland etabliert hat.

Die 101 Besten Hotels ist eines der renommiertesten unabhängigen Hotel-Rankings im deutschsprachigen Raum und zielt auf luxusaffine, Lifestyle-liebende Gäste ab. Die Methodik basiert auf einer wissenschaftlichen Auswertung zahlreicher Qualitäts- und Leistungsindikatoren der IU Universität München und bietet Gästen eine verlässliche Orientierung bei der Wahl herausragender Hotels. Die 101 Besten erreichen jedes Jahr anspruchsvolle Reisende, vor allem zahlreiche Gäste aus Deutschland und der Schweiz. Viele Reisende orientieren sich bei ihren Entscheidungen an den Empfehlungen, Rankings, Kolumnen und Publikationen von „Die 101 Besten Hotels“. Mit dem neuen Ranking in Österreich und Südtirol entsteht geballte Sichtbarkeit für die österreichische und Südtiroler Hotellerie und ein direkter wirtschaftlicher Mehrwert für die Destinationen und Ihre Gastgeber.

„Die 101 besten Hotels sind ein Ranking auf das sich Gäste verlassen können – und das spüren wir jeden Tag. Reisende aus Deutschland, Südtirol und der Schweiz kommen nicht zufällig – sie kommen, weil sie 101 vertrauen. Dieses Vertrauen verwandelt sich bei uns in echte, langfristige Beziehungen“, sagt Matthias Winkler, CEO der Sacher Hotels.

Auch Carsten K. Rath, Founder and Chairman von Die 101 Besten Hotels, setzt auf diesen Gedanken: „Ich freue mich außerordentlich, die erste Ausgabe der 101 Besten Hotels Österreichs & Südtirols in Kitzbühel auszurichten. Kitzbühel zählt für mich zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Tourismusdestinationen Europas und steht wie kaum ein anderer Ort für Gastfreundschaft, Qualität und unternehmerische Exzellenz. Besonders begrüße ich die Gelegenheit, an diesem Abend viele Persönlichkeiten der österreichischen und Südtiroler Hotellerie und Gastronomie zu ehren, die mich über Jahrzehnte als Hotelier selbst inspiriert haben und deren Leistungen weit über deren Landesgrenzen hinausstrahlen“.

Neben der Auszeichnung der besten 101 Hotels des Landes wird erstmals der „101 Hotelier des Jahres“ geehrt und ausgezeichnet. Darüber hinaus wird ein „101 Lifetime Achievement Award“ an eine herausragende Persönlichkeit verliehen, die die österreichische Hospitality-Branche über Jahrzehnte geprägt hat.

„Ich bin seit vielen Jahren von „Die 101 Besten“ als Fixpunkt der Spitzenhotellerie begeistert. Als ich gehört habe, dass das 101-Format erstmals nach Österreich & Südtirol kommt, war für mich sofort klar, dass Kitzbühel dafür ein idealer Standort ist. Die Region steht für Gastfreundschaft, Qualität und internationale Strahlkraft. Deshalb habe ich mich sehr gerne dafür eingesetzt, die Veranstaltung nach Kitzbühel zu holen und damit auch luxusaffine, lifestyle-liebende Gäste, die der 101-Bewegung folgen, noch stärker für Tirol zu begeistern“, so Christian Harisch, Obmann Kitzbühel Tourismus.

Zur Veranstaltung werden führende Hoteliers, Eigentümer, Investoren, Branchenpartner sowie Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Tourismus erwartet. Die Premiere der 101 Besten Hotels Österreichs & Südtirols soll sich dauerhaft als einer der wichtigsten Branchentreffpunkte des Landes etablieren.

Über die «101 besten Hotels»

Das renommierte Ranking der «101 besten Hotels» wurde 2020 von Carsten K. Rath und David Rath gegründet und hat sich seither als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Spitzenhotellerie im gesamten DACH-Raum etabliert. Es zeichnet herausragende Hotels und Spitzen-Hoteliers aus, die durch exzellenten Service, höchste Qualität und außergewöhnliche Gästeerlebnisse überzeugen.Die Auswahl basiert auf einer unabhängigen Bewertung durch Branchenexpertinnen und -experten, ergänzt durch Gästefeedback und umfassende digitale Analysen. Eine wissenschaftliche Begleitung durch die internationale Hochschule München stellt sicher, dass die Bewertungsmethodik möglichst objektiv und transparent ist. Ziel des Rankings ist es, exzellente Hotellerie sichtbar zu machen und Gästen eine verlässliche Orientierung bei der Wahl ihres Hotels zu bieten.