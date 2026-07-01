„KiDS Kino“ zeigt, wie alles begann: „Die Anfänge des Films“ am 4. Juli um 17.55 Uhr auf ORF KiDS

Wien (OTS) -

Zuhause jederzeit einen Film anschauen oder ins Kino gehen – das ist selbstverständlich. Auch mit dem Handy ein Video zu drehen, gehört heute zum Alltag dazu. Aber wie war das eigentlich früher, als die Filmaufnahmen gerade erfunden wurden? Dieser Frage geht „KiDS Kino“ nach und beleuchtet in der neuen Ausgabe am Samstag, dem 4. Juli 2026, um 17.55 Uhr „Die Anfänge des Films“ – im Stream und on demand auf https://kids.ORF.at und in der ORF-KiDS-App.

Mehr zum Inhalt:

Die Kinderreporterinnen und Kinderreporter sind zu Gast im Filmarchiv Austria, der sogenannten Nationalbibliothek des Films. Dort zeigt Sammlungsleiter Nikolaus Wostry ganz alte Filme. Und der Stummfilmbegleiter Gerhard Gruber vertont mit dem Klavier spannende Geschichten. Was das alles mit den „Minions“ zu tun hat, ist in der neuen Ausgabe von „KiDS Kino“ zu sehen.