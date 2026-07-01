ORF Vorarlberg bei den Bregenzer Festspielen 2026

Wien (OTS) -

Die Bregenzer Festspiele feiern 2026 ihr 80-Jahr-Jubiläum – und der ORF Vorarlberg liefert spannende Einblicke auf allen Kanälen. Während der gesamten Festspielzeit begleitet das Landesstudio das Traditionsfestival umfassend und multimedial. Die Infos und Höhepunkte vom größten Kulturereignis am Bodensee gibt es im TV in ORF 2, ORF III und 3sat, im Radio in Ö1 und bei ORF Radio Vorarlberg sowie online auf https://vorarlberg.ORF.at.

Festspielauftakt live auf allen Kanälen

Am Eröffnungstag, 22. Juli, sendet ORF Radio Vorarlberg ganztägig live aus dem gläsernen Studio direkt vom Festspielgelände. Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ kommt um 19.00 Uhr in ORF 2 V ebenfalls live aus Bregenz. Hintergrundstorys und die besten Bilder der Eröffnungsfeierlichkeiten liefert die Seite vorarlberg.ORF.at.

Spannende Gespräche und hochkarätige Konzerte

In einem spannenden Werkstattgespräch zur Hausoper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ sowie in drei Ausgaben der Gesprächsreihe „Festspielfrühstück“ sind namhafte Festspielmitwirkende zu Gast und geben Einblick in die aktuellen Produktionen. Im Rahmen der Sendereihe „Das Konzert“ präsentiert ORF Radio Vorarlberg mehrere Auftritte der Wiener Symphoniker sowie des Symphonieorchester Vorarlberg von den Bregenzer Festspielen.

Nationales und internationales TV-Ereignis

Im TV bieten ORF 2, ORF III und 3sat Programm-Highlights für das österreichische und internationale Publikum – so etwa die Eröffnungsfeierlichkeiten, das „Bregenzer Festspielmagazin“, das Spiel auf dem See „La traviata“, die Hintergrund-Dokumentation „Bregenzer Festspiele: Verdis La traviata – Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt“ sowie die Hausoper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“.

Highlights im Kultur-Radiosender Ö1

Die Premiere der Hausoper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ wird am 23. Juli auf Ö1 live übertragen. Auch ausgewählte Konzerte der Wiener Symphoniker und des Symphonieorchester Vorarlberg finden Eingang ins Programm des Kulturradiosenders.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Das 80-Jahr-Jubiläum der Bregenzer Festspiele ist ein besonderer Anlass. Der ORF Vorarlberg ist mit seinem vielfältigen Programmangebot immer mit dabei: live und multimedial auf allen Kanälen, vom Bodensee in das ganze Land und weit darüber hinaus.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Vom Spiel am See über die Festspielfrühstück-Gespräche bis zur Dokumentation – die große Vielfalt der Berichterstattung des ORF Vorarlberg spiegelt die Bandbreite des Festspiel-Jubiläumsprogramms wider.“

Übersicht:

ORF-REGIONALRADIOS (ÖSTERREICHWEIT):

19. Juli, 10.00 Uhr

Ökumenischer Festspielgottesdienst aus der Pfarrkirche Herz Jesu, Bregenz

Dirigent des Symphonieorchester Vorarlberg Benjamin Lack, Solisten der Bregenzer Festspiele und Bregenzer Festspielchor

ORF RADIO VORARLBERG:

6. Juli, 20.00 Uhr, live

Werkstattgespräch Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“

Mit Robert Jindra (Dirigent), Yuval Sharon (Regisseur), Jon Bausor (Bühne, Kostüme), Lilli Paasikivi (Intendantin)

22. Juli, ganztägig

Live-Berichterstattung aus dem gläsernen Studio vom Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz

ORF Radio Vorarlberg – „Das Konzert“:

3. August, 21.00 Uhr

Wiener Symphoniker, Dirigentin Dalia Stasevska, Mezzosopran Emily D’Angelo, Tenor Andrew Staples, Bariton Rafael Fingerlos (Teil 1)

10. August, 21.00 Uhr

Wiener Symphoniker, Dirigentin Dalia Stasevska, Mezzosopran Emily D’Angelo, Tenor Andrew Staples, Bariton Rafael Fingerlos (Teil 2)

17. August, 21.00 Uhr

Wiener Symphoniker, Dirigent Petr Popelka (Teil 1)

24. August, 21.00 Uhr

Wiener Symphoniker, Dirigent Petr Popelka (Teil 2)

31. August, 21.00 Uhr

Symphonieorchester Vorarlberg, Dirigent Leo McFall, Sopran Emma Kajander (Teil 1)

7. September, 21.00 Uhr

Symphonieorchester Vorarlberg, Dirigent Leo McFall, Sopran Emma Kajander (Teil 2)

ORF Radio Vorarlberg – „Festspielfrühstück“:

19. Juli, 11.00 Uhr

Franz Salzmann, ehemaliger Kaufmännischer Direktor Bregenzer Festspiele

9. August, 11.00 Uhr

Kirill Karabits, Musikalische Leitung „La traviata“

16. August, 11.00 Uhr

Jaakko Kortekangas, Künstlerischer Betriebsdirektor Bregenzer Festspiele

RADIO Ö1:

23. Juli, 19.30 Uhr, live

Leoš Janáček: „Die Ausflüge des Herrn Brouček“

Wiener Symphoniker, Dirigent Robert Jindra, Prager Philharmonischer Chor, Tenor Peter Hoare, Tenor Mihails Culpajevs, Sopran Tatev Baroyan, Bassbariton Károly Szemerédy

31. Juli, 10.06 Uhr

Intrada – Festivalmagazin

7. August, 19.30 Uhr

Wiener Symphoniker, Dirigentin Dalia Stasevska, Mezzosopran Emily D’Angelo, Tenor Andrew Staples, Bariton Rafael Fingerlos

18. August, 14.05 Uhr

Französische Chansons mit Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter

25. August, 19.30 Uhr

Wiener Symphoniker, Dirigent Petr Popelka

8. September, 14.05 Uhr

Symphonieorchester Vorarlberg, Dirigent Leo McFall, Sopran Emma Kajander

ORF-TV:

Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026

22. Juli, 9.55 Uhr, live in ORF 2 und 3sat (ab 10.30 Uhr)

„Kultur Heute Spezial“, 19.45 Uhr, ORF III

Vorarlberg heute (vom Platz der Wiener Symphoniker)

22. Juli, 19.00 Uhr, ORF 2 V

Bregenzer Festspielmagazin 2026

Highlights rund ums Festspielgeschehen

24. Juli, 18.30 Uhr, ORF 2

26. Juli, 9.30 Uhr, ORF III

La traviata

Spiel auf dem See

24. Juli, 21.20 Uhr, live in ORF 2

29. August, 20.15 Uhr, 3sat

Bregenzer Festspiele: Verdis La traviata – Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt

Dokumentation

2. August, 18.25 Uhr und 6. August 10.45 Uhr, ORF 2

9. August, 9.30 Uhr, ORF III

25. August, 12.50 Uhr, sowie 29. August, 15.30 Uhr, 3sat

Die Ausflüge des Herrn Brouček

Oper aus dem Festspielhaus Bregenz

2. August, 22.25 Uhr, ORF III