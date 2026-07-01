Ehrenzeichen der Sozialversicherung verliehen

Wien (OTS) -

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat heute im Rahmen einer feierlichen Überreichung an neun Personen Ehrenzeichen der österreichischen Sozialversicherung verliehen – für langjährigen, herausragenden Einsatz in unterschiedlichen Rollen und Bereichen des Systems.

Von der Selbstverwaltung bis zur Führungsebene: breites Spektrum an Geehrten

Ausgezeichnet wurden Personen anlässlich ihres Ausscheidens aus unterschiedlichen Rollen und Bereichen der Sozialversicherung. Die Positionen der Gewürdigten reichen von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Versicherungsträgern bis hin zu ehemaligen Vertreterinnen und Vertretern der Versichertengemeinschaft in der Selbstverwaltung. Alle Preisträgerinnen und Preisträger verbindet eine Eigenschaft: Sie trugen jahrzehntelang maßgeblich zur Sicherheit, Weiterentwicklung und Modernisierung der österreichischen Sozialversicherung bei.

Mit der höchsten Auszeichnung der österreichischen Sozialversicherung, dem Ehrenring, wurde Norbert Schnedl, ehemaliger Obmann der BVAEB, geehrt. Schnedl begleitete die BVAEB durch die tiefgreifende SV-Reform und die Fusion zur heutigen Versicherungsanstalt, trieb den Ausbau der Gesundheitsförderung voran und setzte sich als langjähriger Gewerkschaftsvorsitzender konsequent für die Interessen der Versicherten im öffentlichen Dienst ein.

Mit einer Ehrennadel ausgezeichnet wurden: Norbert Fidler (ehemaliger Vorsitzender des Landesstellenausschusses Niederösterreich der ÖGK und Mitglied der Hauptversammlung der ÖGK), Martin Flicker (ehemaliges Mitglied des Landesstellenausschusses Wien der SVS), Johann Lintner (ehemaliger Leiter der ÖGK-Landesstelle Kärnten), Barbara Teiber (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der ÖGK) sowie Roland Weinert (stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der BVAEB). Sie alle setzten mit ihrem Engagement wichtige Impulse für das System der österreichischen Sozialversicherung.

Mit einer Ehrenstatuette ausgezeichnet wurden Franz Kiesl (ehemaliger Fachbereichsleiter in der Österreichischen Gesundheitskasse), Markus Stiglitz (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SVS) sowie Rainer Thomas (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der ÖGK). Drei unterschiedliche Rollen, aber ein gemeinsamer Nenner: jahrzehntelanger Einsatz für ein System, das Millionen Menschen täglich absichert.

„Eine leistungsfähige Sozialversicherung entsteht nicht von selbst – sie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und Dinge voranbringen, auch dort, wo es keine einfachen Antworten gibt. Die Persönlichkeiten, die wir heute auszeichnen, haben das über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz getan. Das verdient Anerkennung, die wir heute einmal mehr aussprechen wollen.", so Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

„Die österreichische Sozialversicherung lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihr Wissen einbringen und mit großem Engagement an der Weiterentwicklung unseres Systems arbeiten. Die heute Ausgezeichneten haben über viele Jahre hinweg mit ihrem Einsatz, ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Versicherten geleistet. Für dieses außergewöhnliche Engagement und ihre Verdienste spreche ich ihnen im Namen der gesamten Sozialversicherung meinen herzlichen Dank und meine große Anerkennung aus.“, ergänzt Claudia Neumayer-Stickler, stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger dankt

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger dankt den Geehrten für ihr langjähriges Engagement und ihre außerordentliche Tätigkeit im Dienst der österreichischen Sozialversicherung.