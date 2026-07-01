Sicherheitsverdienstpreise Niederösterreich: 52 Polizist:innen sowie 14 Zivilpersonen für Engagement und Mut geehrt

Wien (OTS) -

Die Verleihung der Sicherheitsverdienstpreise Niederösterreich im Raiffeisenhaus Wien würdigt – bereits zum 49. Mal – den herausragenden Einsatz für die öffentliche Sicherheit: Insgesamt wurden 66 Personen ausgezeichnet. Durch ihr engagiertes und mutiges Handeln haben sie maßgeblich zur Verbrechensbekämpfung oder -aufklärung beigetragen.

Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Stefan Jauk, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, sowie Landespolizeidirektor Franz Popp, vergaben die Auszeichnungen.



Verlässlicher Partner für Sicherheit in der Region

Erwin Hameseder dankte den Preisträger:innen für ihren Einsatz und ihre Courage: "Der Sicherheitsverdienstpreis ist ein schönes und wertvolles Zeichen für das gute und funktionierende Miteinander. Wir zeichnen damit Exekutivbeamtinnen und -beamten sowie Zivilpersonen aus, die einen Beitrag zum Wohlergehen der Bevölkerung geleistet haben. Sicherheit und Resilienz betrifft jede und jeden und gerade in einer Zeit, die von Krisen sowie Veränderungen geprägt ist, braucht es den gemeinschaftlichen Zusammenhalt mehr denn je."

Stefan Jauk betonte: "Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie entsteht durch Menschen, die Verantwortung übernehmen und bereit sind, für andere einzustehen. Genau diesen Einsatz würdigt der Sicherheitsverdienstpreis. Die heute Ausgezeichneten sind Vorbilder für unsere Gesellschaft. Als Niederösterreichische Versicherung verbindet uns mit ihnen ein gemeinsames Ziel: Menschen Sicherheit zu geben – verlässlich, partnerschaftlich und immer dann, wenn sie uns brauchen."

Anerkennung für Mut, Zivilcourage und Polizeiarbeit

Auch Franz Popp bekräftigte, dass "die Taten der Geehrten von Mut, Zivilcourage und exzellenter Polizeiarbeit zeugen, die für die Sicherheit in Niederösterreich unerlässlich sind. Ich danke allen Preisträgerinnen und Preisträgern für ihr beherztes Einschreiten. Sie sind Vorbilder für uns alle und tragen maßgeblich zu unser aller Sicherheit bei."

Ermittlungserfolge in unterschiedlichen Deliktsbereichen

Die Bandbreite der Einsatzmaßnahmen reicht von der Aufklärung von Brandstiftungsdelikten sowie Serien von Einbruchsdiebstählen – darunter zahlreiche KFZ-Einbrüche – bis hin zu internationalem Okkultbetrug. Auch in den Bereichen sexueller Übergriffe, Erpressung und Nötigung konnten bedeutende Ermittlungserfolge erzielt und Menschen vor Bedrohung und Gewalt geschützt werden. Ebenso gelang die Zerschlagung eines internationalen Callcenters, von dem aus sogenannte "Schockanrufe" durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden verschiedene Wirtschafts- und Betrugsdelikte aufgedeckt sowie ein Netzwerk für illegalen Waffenhandel zerschlagen. Ebenso konnten im Bereich der Suchtgiftkriminalität Erfolge verzeichnet werden. Der Einsatz von Drohnen trug sowohl zur erfolgreichen Lokalisierung von gesuchten Personen als auch zum Schutz von Menschen bei.

Die ausgezeichneten Fälle zeigen, dass Teamarbeit, großer persönlicher Einsatz und hohe fachliche Kompetenz die tägliche Arbeit der Polizei prägen. Auch Zivilpersonen wurden geehrt, die in schwierigen und gefährlichen Situationen couragiertes Verhalten gezeigt haben.