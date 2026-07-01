30 Jahre kurier.at – Neue KURIER App als weiterer Meilenstein in der digitalen Entwicklung

Wien (OTS) -

Seit 1996 informiert kurier.at die Menschen in Österreich online über die wichtigsten Ereignisse des Tages. Was vor 30 Jahren als digitale Erweiterung der Zeitung begann, ist heute ein multimediales Nachrichtenangebot mit laufender Berichterstattung, Podcasts, Videos, Newslettern und digitalen Abonnements.

Zum Jubiläum setzt der KURIER einen weiteren Meilenstein in seiner digitalen Entwicklung: Mit der neuen KURIER App wird Nachrichtenkonsum noch einfacher, persönlicher und übersichtlicher. Die App ist eine zentrale Plattform für Nachrichten, Analysen, Kommentare, News-Stories und das ePaper. Sie vereint die wichtigsten Inhalte des KURIER in einer modernen, intuitiven Nutzungserfahrung und macht Qualitätsjournalismus im Alltag schneller, persönlicher und einfacher zugänglich. NutzerInnen erhalten damit verlässliche Information, fundierte Einordnung und die gesamte Themenvielfalt des KURIER an einem Ort – optimiert für Smartphone und Tablet.

„Mit der neuen KURIER App schaffen wir den direktesten Zugang zu unseren journalistischen Inhalten. Sie ist weit mehr als ein technisches Update – sie ist ein klares Bekenntnis zu einer zeitgemäßen, unabhängigen Beziehung zu unseren Leserinnen und Lesern. Wir wollen Qualitätsjournalismus dort anbieten, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer ihn heute erwarten: personalisiert, komfortabel und in den Formaten, die sie täglich nutzen“, sagt Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER.

Die App bietet verschiedene Einstiege in die Nachrichtenwelt: schnell über Schlagzeilen und Ticker, kompakt über visuelle News-Stories, individuell über den Bereich „Für mich“ oder vertiefend über Artikel und das ePaper. Dank intelligenter Personalisierung erhalten NutzerInnen verstärkt Inhalte, die ihren Interessen entsprechen, ohne dabei den Blick auf die wichtigsten Themen des Tages zu verlieren.

„Unsere Leserinnen und Leser konsumieren Nachrichten heute vielfältiger als je zuvor. Mit der neuen KURIER App verbinden wir die journalistische Qualität des KURIER mit einer Nutzungserfahrung, die sich an den Gewohnheiten moderner Mediennutzung orientiert. Ob aktuelle Entwicklungen, Hintergrundanalysen oder das tägliche ePaper, alles ist nur wenige Klicks entfernt“, so KURIER Chefredakteur Martin Gebhart.

Je nach Abo-Modell bietet die neue App Zugriff auf alle KURIER-Artikel ohne Limit, das tägliche ePaper, regionale Ausgaben, Magazine, Beilagen sowie die KURIER freizeit. Ergänzt wird das Angebot durch Inhalte von freizeit und futurezone, eine Merkliste für gespeicherte Artikel sowie einen Dark Mode für angenehmes Lesen zu jeder Tageszeit. Sanda Loncar, KURIER Head of Digital dazu: „Die Entwicklung der neuen App hat unser Head of Product, Michael Sommer, von der ersten Idee bis zum Launch leidenschaftlich getrieben. Gemeinsam mit Technical Apps aus Wien und unseren eigenen Entwicklern ist eine App entstanden, die moderner, klarer und näher an den Bedürfnissen unserer Leserinnen und Leser ist. Ein Produkt, das sich nach 2026 anfühlt: schnell, aufgeräumt und nah an dem, wie Menschen heute tatsächlich lesen. Die neue App ist für uns die Grundlage, auf der wir jetzt aufbauen, mit neuen Funktionen, die wir in den kommenden Monaten Schritt für Schritt ausspielen. Der Launch ist für uns deshalb kein Abschluss, sondern der erste Schritt von vielen.“

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick