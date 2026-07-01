Österreichweit einzigartig: JUFA Hotels Gruppe launcht edutrip.org – die erste All-in-One-Buchungsplattform für Schulprojektwochen

Graz (OTS) -

Schulreisen, Skikurse und Projektwochen sind wieder voll im Trend. Doch die Organisation stellt Pädagoginnen und Pädagogen alljährlich vor immense administrative Hürden. Die JUFA Hotels Gruppe schafft hier nun radikale Abhilfe: Mit der Entwicklung von edutrip.org wird eine österreichweit einzigartige All-in-One-Plattform etabliert, die als herstellerunabhängige Komplettlösung die Organisation von Schulreisen grundlegend digitalisiert. Der offizielle Plattform-Launch erfolgt am 1. Juli 2026.

Das „Uber“ für Schulreisen: Volle Konfiguration aus einer Hand

Was im Individualtourismus längst Standard ist, fehlte im Schulumfeld bislang vollständig. Das innovative Webportal edutrip.org schließt diese Marktlücke und fungiert quasi als „Uber“ für Schulen. Lehrkräfte sollen hier in der Endausbuastufe erstmalig die gesamte Schulreise vollkommen eigenständig konfigurieren, modular zusammenstellen und direkt – inklusive der oft komplizierten Transport- und Anreiseplanung – sicher aus einer Hand buchen können. Das System greift dabei dann unabhängig von einzelnen Reiseanbietern und bündelt alle notwendigen Prozesse auf einer einzigen Oberfläche. So sollen dann auch Elterninformationen und schließlich die komplette Buchungsabrechnung aus der Plattform heraus möglich sein.

Evidenzbasierte Entwicklung und zukunftsweisende Features

Die technologische und konzeptionelle Basis der Plattform wurde in Kooperation mit der FH Joanneum in Graz erarbeitet. Dadurch ist sichergestellt, dass das Tool in seiner Endausbaustufe exakt an den realen Bedürfnissen des Schulalltags ansetzen wird.. Die Plattform wird zahlreiche Erleichterungen für den Schulalltag bringen:

Sofortige Verfügbarkeitsprüfung für Unterkünfte und Aktivitäten.

für Unterkünfte und Aktivitäten. Geschützter Lehrer-Login und ein interaktiver Echtzeit-Wochenplaner zur tagesaktuellen Koordination.

und ein interaktiver zur tagesaktuellen Koordination. Doodle-Plugin , um fertige Reisepläne und Abstimmungen mit nur einem Klick direkt an die Eltern zu übermitteln.

, um fertige Reisepläne und Abstimmungen mit nur einem Klick direkt an die Eltern zu übermitteln. Integrierte Förderungsabwicklung, um administrative Prozesse proaktiv und spürbar zu vereinfachen.

Erfolgreicher Prototyp-Launch beim 1. Steirischen Schulsporttag

Ein erster Prototyp der Plattform wurde bereits am 1. Juni im Rahmen des ersten Steirischen Schulsportevents am Pibersteinersee in Maria Lankowitz erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert. Im ersten Jahr nahmen bereits über 300 Schülerinnen und Schüler aus der Steiermark sowie zwei Klassen aus Kärnten an diesem Leuchtturm-Event teil. Am Tag selbst standen vielfältige Sportarten und Aktivitäten im Mittelpunkt: Tennis, Stand-Up-Paddling, Volleyball, Klettern, Teambuilding-Aufgaben.

Role Model für moderne Schulsportwochen: JUFA Hotel Maria Lankowitz

Wie die perfekte Symbiose aus digitaler Planung und erstklassiger Infrastruktur vor Ort aussieht, zeigt das JUFA Hotel Maria Lankowitz am Pibersteinersee. Die Location fungiert als neues, österreichweites „Role Model“ für aktiven Schulsport- und Familienurlaub. Direkt am Hotelgelände befindet sich der frei nutzbare Badesee, der optimale Bedingungen für die angebotenen Trendsportarten bietet. Ergänzt wird das weitläufige Areal durch Beachvolleyball- und Tennisplätze. Dank einer großzügigen Sporthalle ist zudem eine vollkommen wetterunabhängige Programmgestaltung garantiert – die ideale Destination für eine unkomplizierte und bewegungsreiche Projektwoche.