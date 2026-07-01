Talent Garden 2026: PRVA Newcomer bringen Arbeitgeber und junge Kommunikationstalente persönlich zusammen

Wien (OTS) -

Die Kommunikationsbranche ist für viele junge Menschen ein attraktives Berufsfeld. Entsprechend groß ist die Zahl an Bewerber – und entsprechend herausfordernd ist oft der Einstieg. Gleichzeitig stehen auch Unternehmen, Agenturen und Institutionen vor der Aufgabe, aus vielen Bewerbungen jene Talente herauszufiltern, die fachlich, persönlich und kulturell zur Organisation passen.

Gerade in der Kommunikationsbranche, in der Persönlichkeit, Haltung und Auftreten eine zentrale Rolle spielen, ist der direkte Austausch besonders wertvoll. Die PRVA Newcomer, das Nachwuchsnetzwerk des Public Relations Verband Austria, schaffen mit dem Talent Garden 2026 genau dafür den passenden Rahmen: Am 15. Oktober 2026 treffen im JO&JOE am Wiener Westbahnhof Arbeitgeber:innen aus Agenturen, Unternehmen und Institutionen auf Studierende, Absolvent:innen und Young Professionals mit Kommunikationsschwerpunkt.

Für Arbeitgeber:innen bietet der Talent Garden die Möglichkeit, junge Talente nicht nur anhand von Keywords, formatierten Lebensläufen oder standardisierten Bewerbungsunterlagen kennenzulernen, sondern im persönlichen Gespräch. So können Unternehmen frühzeitig Kontakte zu potenziellen Mitarbeitenden knüpfen, sich authentisch als Arbeitgeber:in präsentieren und ihr Netzwerk in der Kommunikationsbranche erweitern.

Erwartet werden über 100 junge Talente, die sich für Praktika, Einstiegsjobs und Karrierewege in Kommunikation, PR, Marketing und Public Affairs interessieren. Die Plätze für Arbeitgeber:innen sind begrenzt und werden nach dem Prinzip First come, first served vergeben.

Persönlicher Austausch statt steifer Bewerbungssituation

Mit dem Talent Garden setzen die PRVA Newcomer auch 2026 bewusst auf persönliche Begegnung. Statt klassischer Bewerbungsgespräche erwartet die Teilnehmer:innen, ganz in Kommunikationsbranchen-Manier, ein Abend in lockerer Atmosphäre: mit Career-Speed-Networking, einem inspirierenden Career-Talk, kühlen Drinks und Pizza.

Für junge Talente entsteht damit eine niederschwellige Möglichkeit, mit Arbeitgeber:innen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder der Kommunikationsbranche zu gewinnen. Für Bewerber:innen ist die Teilnahme kostenlos. Eine PRVA-Mitgliedschaft sowie der Abschluss eines Studiums oder einer anderen Ausbildung sind keine Voraussetzungen für die Teilnahme.

Gemeinsam mit den Partnern OBSERVER Brand Intelligence und Marketing Natives DMVÖ vernetzen die PRVA Newcomer auch 2026 wieder junge Kommunikationstalente mit spannenden Arbeitgeber:innen der Branche. Nähere Informationen zu den Speaker des Career-Talks folgen in Kürze.

Teilnahme für Arbeitgeber:innen

Organisationen, die beim Talent Garden 2026 nach neuen Mitarbeitenden Ausschau halten möchten, können sich bis Ende September beim PRVA Büro anmelden. Zur Deckung der Eventkosten beträgt die Teilnahmegebühr 150 Euro exkl. USt. für PRVA-Mitglieder und 300 Euro exkl. USt. für Nicht-Mitglieder.

Talent Garden 2026 – finde deinen Traumjob

Datum: 15. Oktober 2026

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: JO&JOE am Westbahnhof, Europaplatz 1/6, 1150 Wien

Anmeldeschluss für Bewerber:innen: 13. Oktober 2026

Bewerber:innen registrieren sich über das Online-Formular auf der PRVA-Website. Arbeitgeber:innen kontaktieren das PRVA Büro unter [email protected] oder +43 1 71515-40.

Über die PRVA Newcomer

Die PRVA Newcomer sind das Netzwerk für junge Ein- und Aufsteiger:innen der österreichischen Kommunikationsbranche. Ziel ist es, Talente am Beginn ihrer Karriere zu vernetzen, Orientierung zu bieten und den Austausch mit relevanten Arbeitgeber:innen zu fördern.

Über den PRVA

Der Public Relations Verband Austria ist die Interessenvertretung der Kommunikationsbranche in Österreich. Der Verband setzt sich für Qualität, Professionalität, Vernetzung und die Weiterentwicklung des Berufsstands ein. Mit Formaten wie dem Talent Garden schaffen die PRVA Newcomer Räume für Austausch, Nachwuchsförderung und die Verbindung zwischen jungen Talenten und etablierten Akteur:innen der Branche.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

A1, APA-COMM, Brau Union, DORDA, IFES, IKEA, Observer, Wiener Stadtwerke

Talent Garden 2026

Datum: 15.10.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: JO&JOE

Europaplatz 1/6

1150 Wien

URL: https://prva.at/event/talent-garden-finde-deinen-traumjob/