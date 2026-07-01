ORF im Juni 2026: 34,0 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im Juni 2026 einen Marktanteil von 34,0 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,362 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 44,6 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF nach dem Fünf-Jahres-Rekord vom April und dem Zehn-Jahres-Bestwert im Mai nun den höchsten Juni-Wert seit fünf Jahren. Mit 36,1 Prozent Marktanteil im Zeitraum Jänner bis Juni 2026 blickt die ORF-Gruppe auf das erfolgreichste Halbjahr seit zehn Jahren zurück.

Weitere Key-Facts zum Juni 2026

ORF 1: 2,016 Millionen Seher:innen (14,0 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,319 Millionen Seher:innen (17,4 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,0 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Fußball-WM: Österreich – Jordanien“, 2. Hz. (18. Juni)

1,245 Millionen Zuschauer:innen, 87 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (10. Juni)

1,084 Millionen Zuschauer:innen, 52 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (10. Juni)

1,040 Millionen Zuschauer:innen, 56 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Mexiko – Südafrika“, 1. Hz. (11. Juni)

1,013 Millionen Zuschauer:innen, 40 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Frankreich – Senegal“, 1. Hz. (16. Juni)

982.000 Zuschauer:innen, 38 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Deutschland – Curaçao“, 2. Hz. (14. Juni)

947.000 Zuschauer:innen, 34 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Brasilien – Japan“, 2. Hz. (29. Juni)

915.000 Zuschauer:innen, 39 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Algerien – Österreich“, 2. Hz. (28. Juni)

903.000 Zuschauer:innen, 86 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Schweiz – Bosnien-Herzegowina“, 2. Hz. (18. Juni)

817.000 Zuschauer:innen, 42 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM: Kanada – Bosnien-Herzegowina“, 1. Hz. (12. Juni)

755.000 Zuschauer:innen, 32 Prozent Marktanteil

Juni-Topwerte in ORF 1

-- Die Fußball-WM im ORF ist ein Publikumshit, das lässt sich bereits im Juni bilanzieren: Insgesamt 6,1 Millionen (weitester Seherkreis) sahen im Juni die täglichen Spiele, WM-Studios, „Box oder Strafraum“-Podcasts, die „Morning Show“ sowie die weitere Berichterstattung, das entspricht 81 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung; damit hat diese WM bereits jetzt jene von Katar 2022 (5,4 Millionen) überholt.

-- Die finalen Folgen der 20. Staffel von „Soko Donau“ erreichten im Juni im Schnitt bis zu 606.000 Zuschauer:innen (9. Juni) bei 26 Prozent Marktanteil; in der Zielgruppe 12–29 Jahre wurde an diesem Tag mit 36 Prozent MA ein Rekordwert erzielt.

Juni-Topwerte in ORF 2

-- Eine neue Ausgabe der „ZIB Wissen“ mit Hintergründigem zur Fußball-WM erreichte am 9. Juni und damit zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel im Schnitt 350.000 Interessierte bei 15 Prozent Marktanteil, die „ZIB Spezial“ zur Graz-Wahl am 28. Juni ließen sich bis zu 406.000 und im Schnitt 319.000 bei 24 Prozent Marktanteil nicht entgehen.

-- Den Topwert aus dem Showbereich schaffte am 27. Juni das „Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Berge leuchten!“ mit bis zu 582.000 und im Schnitt 495.000 Fans bei 30 Prozent Marktanteil.

Juni-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt „Gery Seidl: Beziehungsweise“ (15. Juni) mit 135.000 Reichweite bei 6 Prozent Marktanteil an, vor „Heimat Österreich: Leben am Annaberg“ (10. Juni) mit 131.000 RW bei 6 Prozent MA und „Landleben am Großvenediger“ (10. Juni) mit 120.000 RW bei 5 Prozent MA.

Streaming-Rekord im Juni

Die ORF-Videostreams verbuchten – mit ORF ON als wesentlichem Digital Hub und der Fußball-WM als Streaming-Hit – einen neuen Rekord: Mit einem Gesamtnutzungsvolumen von 780 Millionen Minuten, 189 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 21,3 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) wurde bei allen drei Kennzahlen der bisher höchste Wert für einen Einzelmonat seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017 erzielt. (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, in Österreich, vorläufige Zahlen). Wichtigster Erfolgsfaktor waren dabei – trotz der teils nachts und frühmorgens stattfindenden Spiele – die besonders stark genutzten Streams von der Fußball-WM, weiteres Highlight beim Sport war u. a. die Formel 1. Aber auch Schwerpunkte im Infobereich und Streams aus dem fiktionalen und Unterhaltungsbereich (u. a. „Soko Donau“ und „Willkommen Österreich“) waren sehr nachgefragt. Top-Live-Stream war im Juni die 1. Halbzeit des Fußball-WM-Spiels Österreich – Jordanien am 17. Juni um 6.00 Uhr mit einer Durchschnittsreichweite von 240.000, was gleichzeitig der bisher mit Abstand stärkste ORF-Live-Stream seit Beginn der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017 ist. On demand intensiv abgerufen wurden auch die zusätzlichen WM-Highlight-Videos, allen voran die „10 Minuten Highlights“ von Algerien – Österreich (28. Juni) mit 95.000 Durchschnittsreichweite.