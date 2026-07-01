Wien (OTS) -

Vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung stehen die Österreichischen Lotterien für ein Modell, das wirtschaftliche Stärke, verlässliche Spielabwicklung und gesellschaftlichen Nutzen verbindet. Allein das Jahr 2025 brachte knapp 707 Millionen Euro für den Staat und den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte. Seit der Gründung wurden mehr als 1.400 Personen zu Euro-Millionären. Mehr als 5.000 Partner sichern die Präsenz in ganz Österreich.

Mit der Gründung des Unternehmens am 2. Juli 1986 und der ersten Ziehung von Lotto „6 aus 45“ am 7. September desselben Jahres begann eine neue Ära des geregelten Glücksspiels in Österreich. Von Beginn an folgte das Unternehmen einem klaren Auftrag: Glücksspiel in Österreich geordnet, kontrolliert und unter verlässlichen Rahmenbedingungen anzubieten. Seriosität in der Spielabwicklung, konsequenter Spielerschutz, Integrität, Transparenz und die Orientierung an ordnungspolitischen Zielsetzungen sind bis heute das Fundament.

40 Jahre Österreichische Lotterien stehen für die Entwicklung eines Unternehmens, das wirtschaftliche Leistung mit gesellschaftlichem Nutzen verbindet, Innovation verantwortungsvoll denkt und das mit knapp 1.000 Mitarbeiter:innen verlässlich für Österreich arbeitet.

40 Jahre Österreichische Lotterien in Zahlen

In den vergangenen 40 Jahren gab es insgesamt 13.927 Hochgewinne (das sind Gewinne von 1 Million Schilling und mehr aus der Zeit von 1986 bis 2001 sowie Gewinne von 100.000 Euro oder mehr seit 2002). Diese inkludieren außerdem 1.420 Gewinne in Euro-Millionenhöhe. Der höchste Gewinn in der österreichischen Glücksspielgeschichte wurde am 28. März 2025 erzielt: über win2day gewann eine Person bei EuroMillionen den mit der maximal möglichen Summe gefüllten Europot im Alleingang und damit 250 Millionen Euro. Bereits am 8. Dezember 2023 war dies einem weiteren win2day-User gelungen. Damals betrug die Maximalsumme 240 Millionen Euro. Der höchste Lottosechser wurde in Niederösterreich am 21. November 2018 nach einem Siebenfachjackpot mit 14,9 Millionen Euro erzielt.

Die Österreichischen Lotterien leisteten allein 2025 706,9 Millionen Euro an Steuern, Abgaben und Beiträgen an den Staat. Das entspricht im Jahresdurchschnitt knapp 2 Millionen Euro pro Tag für den österreichischen Staatshaushalt.

2025 wurden 927,4 Millionen Tipps bei den Wettscheinspielen abgegeben, knapp 48 Millionen Rubbellose und 13,5 Millionen Brieflose verkauft.

Lotto „6 aus 45“ bleibt der prägende Klassiker: Über 40 Jahre hinweg wurden im Durchschnitt 21 Tipps pro Sekunde abgegeben – täglich, 24 Stunden pro Tag.

Das Vertriebsnetz umfasst mehr als 5.000 Annahmestellen in ganz Österreich. Ergänzt wird es durch 20 WINWIN Standorte sowie die Online-Spieleseite win2day mit 1,2 Millionen registrierten User:innen.

Über die gesetzlich verankerte Sportförderung flossen seit 1986 mehr als 2,2 Milliarden Euro in den heimischen Spitzen- und Breitensport.

Hinter diesen Zahlen steht nicht nur die Geschichte erfolgreicher Produkte, sondern auch die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Unternehmens, das sich seit der Gründung immer wieder auf neue Technologien, veränderte Spielgewohnheiten und gesellschaftliche Erwartungen eingestellt hat.

Innovation als richtungsweisende Konstante

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die verantwortungsvolle Weiterentwicklung des Produktportfolios. Dazu zählen die Klassiker wie Lotto „6 aus 45“, EuroMillionen und Joker, Online-Spiele auf win2day und Sofort-Lotterien wie Brieflose und Rubbellose. 2004 nahmen die Video Lottery Terminals an den WINWIN Standorten den Betrieb auf. Mit dem Start des ersten österreichischen win2day Online Casino Studios wurde 2025 ein weiteres Innovationskapitel aufgeschlagen: Es stärkt das legale digitale Angebot und schafft rund 160 zusätzliche Arbeitsplätze im Raum Wien.

Innovation hatte für die Österreichischen Lotterien nie den Zweck schneller zu wachsen als der Markt. Sie unterstützt bei der sicheren und zeitgemäßen Weiterentwicklung der Spielangebote und des Spielerschutzes und damit bei der attraktiven Gestaltung des legalen Angebots. Der kontinuierliche Ausbau orientiert sich immer an klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen, höchsten Sicherheitsstandards und einem konsequenten Fokus auf den Spielerschutz.

Die Österreichischen Lotterien setzen auf ein Schutzsystem aus Prävention, Technologie, fachlicher Kompetenz sowie klaren Regeln und Abläufen. Alle Maßnahmen werden an die jeweilige Spielart angepasst und laufend weiterentwickelt. Im digitalen Bereich unterstützen der Health Check und das Spielerschutztool Mentor den bewussten Umgang mit dem eigenen Spielverhalten. Der eigens für win2day entwickelte Health Check wurde 2024 mit dem Innovation Award der European Lotteries ausgezeichnet.

Verantwortung als wichtigste Säule

Der verantwortungsvolle Ansatz im Spielerschutz beginnt bereits beim Spieldesign. Jede Werbemaßnahme durchläuft eine Responsible-Advertising-Prüfung nach strengen Richtlinien. Mitarbeiter:innen und Vertriebspartner:innen absolvieren ihrer Verantwortung entsprechende, verpflichtende Schulungen und Weiterbildungen.

Ergänzt wird dieser Anspruch durch kontinuierlichen fachlichen Austausch. Die regelmäßig stattfindende Playsponsible Academy bündelt internationalen Austausch zu Spielerschutz, Psychiatrie, Psychologie, Sozialwissenschaften und Neurologie. Mitarbeiter:innen der Unternehmensgruppe, aber auch Vertreter:innen der Aufsichtsbehörden und Beratungseinrichtungen informieren sich dort über aktuelle Entwicklungen im Bereich Spielerschutz und Spielsuchtvorbeugung.

Regelmäßige externe Zertifizierungsaudits in Bereichen wie Compliance, Datenschutz, Informationssicherheit, Qualitätsmanagement, CSR und Responsible Gaming überprüfen und bestätigen diesen Anspruch.

Verantwortung zeigt sich jedoch nicht nur in Schutzsystemen, Standards und Zertifizierungen. Sie wird auch dort sichtbar, wo die Österreichischen Lotterien täglich präsent sind: in den Regionen, Gemeinden und Städten des Landes.

Flächendeckend präsent, regional wirksam

Zur besonderen Stärke der Österreichischen Lotterien gehört die tiefe Verankerung im Land. Mehr als 5.000 Vertriebspartner:innen in ganz Österreich bringen die Produkte in Städte, Gemeinden und Regionen. Das Annahmestellennetz ist ein flächendeckendes System wirtschaftlicher Präsenz mit starker regionaler Wirkung, vor allem auch für die Nahversorgung.

Diese regionale Wirkung endet aber nicht in der Annahmestelle. Sie zeigt sich auch in einem Bereich, der Menschen in ganz Österreich verbindet: im Sport.

Mehr als 2,2 Milliarden Euro für den Sport

Seit 1986 kamen dem heimischen Spitzen- und Breitensport mehr als 2,2 Milliarden Euro zugute. Diese Mittel ermöglichen Trainingsmöglichkeiten, Nachwuchsförderung, Vereinsleben, Wettbewerbe, Infrastruktur und sportliche Entwicklung in ganz Österreich. Sie tragen dazu bei, dass Sport als gesellschaftliche Kraft wirken kann: integrativ, verbindend und gesundheitsfördernd. Mit Initiativen wie dem Equal Play Day setzen die Österreichischen Lotterien mit win2day zudem Impulse für mehr Sichtbarkeit im Frauensport.

Ergänzt wird dieses Engagement durch Partnerschaften im Spitzensport wie mit der Österreichischen Sporthilfe, dem Österreichischen Olympischen Comité und dem Österreichischen Paralympischen Committee. Die Unterstützung von Sponsorprojekten und Initiativen wie Special Olympics oder den Sport Austria Finals komplettieren die Maßnahmen.

Gesellschaftliche Wirkung, die Menschen konkret erreicht

Auch abseits des Sports unterstützen die Österreichischen Lotterien Projekte, die Österreich in seiner kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Vielfalt stärken. Ein Beispiel dafür sind die Lotterien Tage. Sie machen die Produkte der Österreichischen Lotterien zur Eintrittskarte für Kunst, Kultur und Freizeit, sind ein Gewinn für alle und ermöglichen Teilhabe. Ergänzende barrierefreie Angebote und spezielle Führungen für Menschen mit Behinderungen unterstreichen, dass gesellschaftlicher Nutzen hier bewusst breit gedacht wird. 2025 konnte die 200.000ste Besucherin im Rahmen eines Lotterien Tages im Tiergarten Schönbrunn begrüßt werden.

Als Arbeitgeber setzen die Österreichischen Lotterien auf Weiterbildung, Vielfalt, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Fairness. Der Erfolg des Unternehmens beruht wesentlich auf den Menschen, die es tragen – auf ihrer Erfahrung, enormen Fachkenntnis und ihrer Fähigkeit, ein hoch komplexes Geschäftsmodell professionell zu betreiben und weiterzuentwickeln. Das Goldene Siegel von „Best Recruiters“, das staatliche Gütezeichen „Beruf und Familie“ und die Great Place To Work®-Zertifizierung bestätigen die Qualität als Arbeitgeber.

Dazu kommt das Engagement der Mitarbeiter:innen selbst. Im Rahmen von Corporate Volunteering können alle Mitarbeiter:innen bis zu fünf Arbeitstage pro Jahr für freiwilliges Engagement einsetzen.

Ein Jubiläum mit Aussagekraft für die Zukunft

Die Bilanz nach 40 Jahren umfasst erfolgreiche Produkte, essenzielle Beiträge für den Staatshaushalt, Milliarden für den Sport, Spielerschutz auf den höchsten Standards, ein starkes Vertriebsnetz, umfassende Investitionen in Innovation und Sicherheit sowie eine starke Verankerung in Österreich.

Genau darin liegt die eigentliche Aussage dieses Jubiläums: Die Österreichischen Lotterien stehen für ein Modell, das Stabilität schafft, Vertrauen verdient und Verantwortung in konkrete Wirkung für alle Stakeholder übersetzt. Dieses Jubiläum ist ein starkes Signal für die Zukunft.

Statements

„Wer ein Unternehmen in diesem sensiblen Markt führt, weiß: Vertrauen entsteht nicht automatisch mit Erfolg. Es entsteht, wenn Menschen über lange Zeit sehen, dass ein Unternehmen verlässlich handelt, klare Prinzipien verfolgt und Verantwortung ernst nimmt. Die Österreichischen Lotterien haben genau das über vier Jahrzehnte bewiesen. Dieses Jubiläum ist für uns auch ein Auftrag für die Zukunft: Wir wollen auch künftig zeigen, dass wirtschaftliche Stärke, sichere Unterhaltung und gesellschaftlicher Nutzen einander verstärken können – zum Vorteil Österreichs.“

Erwin van Lambaart, Generaldirektor Österreichische Lotterien

„Die Qualität eines Unternehmens zeigt sich besonders dann, wenn Märkte, Technologien und Kundenerwartungen in Bewegung geraten. Die Stärke der Österreichischen Lotterien liegt in ihrer Verlässlichkeit – getragen von leistungsfähigen Teams, hoher fachlicher Expertise und konsequenten Investitionen in Sicherheit, Qualität und moderne Infrastruktur. So schaffen die Österreichischen Lotterien Stabilität und haben das, was nachhaltiger Erfolg in einem regulierten Umfeld vor allem braucht: ein starkes Fundament.“

Martin Škopek, Vorstandsdirektor Österreichische Lotterien

„Technologischer Fortschritt eröffnet enorme Chancen – entscheidend ist, wie wir ihn nutzen. Neue Technologien helfen uns, attraktive und zeitgemäße Angebote zu schaffen und zugleich den Spielerschutz gezielt weiterzuentwickeln. Digitalisierung und moderne Analysemöglichkeiten machen Prävention heute individueller und damit wirksamer denn je. Unser Anspruch ist es, die Chancen der Innovation zu nutzen und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, denn Innovation und Verantwortung gehören untrennbar zusammen.“

Andreas Bierwirth, Vorstandsdirektor Österreichische Lotterien

„Die Österreichischen Lotterien zeigen, was ein starkes Lotterieunternehmen ausmacht: lokale Verankerung, klare Prinzipien und die Fähigkeit, sich konsequent weiterzuentwickeln. 40 Jahre Erfolg in einem regulierten Markt entstehen nicht zufällig. Sie sind Ausdruck von Qualität, Disziplin und langfristigem Denken. Innerhalb von Allwyn sind die Österreichischen Lotterien ein starkes Beispiel dafür, wie Innovation, Verlässlichkeit und gesellschaftlicher Mehrwert eindrucksvoll Hand in Hand gehen.“

Robert Chvátal, CEO Allwyn

„Aus Eigentümersicht zählt, ob ein Unternehmen dauerhaft Wirkung entfaltet: wirtschaftlich, institutionell und für das Gemeinwesen. Die Österreichischen Lotterien stehen seit 40 Jahren für diese Verbindung. Sie stehen für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit klaren Regeln, für einen hohen Spielerschutz und konkreten Nutzen für Österreich. Gerade in einem sensiblen Bereich ist diese Verlässlichkeit von besonderem Wert.“

Edith Hlawati, Vorständin ÖBAG

Bilder zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Presse-Bilder