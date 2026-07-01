ÖVP – Greco: „Eisstadthalle“ darf nicht dem Planungschaos der SPÖ-Neos-Stadtregierung zum Opfer fallen

Wien (OTS) -

Die ungewisse Zukunft der „Eisstadthalle“ sorgt für große Verunsicherung bei zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern sowie Vereinen. Laut einem Bericht der Tageszeitung „Kurier“ steht nach der Sperre im Zuge des Eurovision Song Contests sogar eine dauerhafte Schließung der traditionsreichen Ganzjahreseisfläche im Raum. Für die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Stadträtin Kasia Greco, ist das ein alarmierendes Signal.

„Die Eisstadthalle ist seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Sportinfrastruktur. Ob Profi, Nachwuchs oder Freizeitsportler – zahlreiche Menschen sind auf diese Trainingsmöglichkeit angewiesen. Die selbsternannte Sportstadt Wien darf hier nicht tatenlos zusehen, sondern muss rasch für Klarheit sorgen“, fordert Greco.

In diesem Zusammenhang braucht es nun rasch Transparenz über den tatsächlichen Zustand der Anlage und vor allem eine klare Zukunftsperspektive. „Die Sportvereine brauchen Planungssicherheit. Sie müssen wissen, ob und wann sie wieder in der „Eisstadthalle“ trainieren können. Eine monatelange Hängepartie ist weder den Vereinen noch den Sportlerinnen und Sportlern zumutbar.“

„Wien bezeichnet sich gerne als Sportstadt. Dann muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung auch bereit sein, in ihre Sportinfrastruktur zu investieren. Die „Eisstadthalle“ ist keine beliebige Einrichtung, sondern ein zentraler Baustein für den Eissport in Wien. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung ist gefordert, rasch eine nachhaltige Lösung vorzulegen und den Standort langfristig abzusichern“, so Greco abschließend.