  • 01.07.2026, 11:56:04
  • /
  • OTS0126

ÖVP – Greco: „Eisstadthalle“ darf nicht dem Planungschaos der SPÖ-Neos-Stadtregierung zum Opfer fallen

Der Profi-, Nachwuchs- und Breitensport benötigt diese Trainingsstätte – SPÖ-Neos-Stadtregierung muss rasch für Klarheit sorgen

Wien (OTS) - 

Die ungewisse Zukunft der „Eisstadthalle“ sorgt für große Verunsicherung bei zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern sowie Vereinen. Laut einem Bericht der Tageszeitung „Kurier“ steht nach der Sperre im Zuge des Eurovision Song Contests sogar eine dauerhafte Schließung der traditionsreichen Ganzjahreseisfläche im Raum. Für die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Stadträtin Kasia Greco, ist das ein alarmierendes Signal.

„Die Eisstadthalle ist seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Sportinfrastruktur. Ob Profi, Nachwuchs oder Freizeitsportler – zahlreiche Menschen sind auf diese Trainingsmöglichkeit angewiesen. Die selbsternannte Sportstadt Wien darf hier nicht tatenlos zusehen, sondern muss rasch für Klarheit sorgen“, fordert Greco.

In diesem Zusammenhang braucht es nun rasch Transparenz über den tatsächlichen Zustand der Anlage und vor allem eine klare Zukunftsperspektive. „Die Sportvereine brauchen Planungssicherheit. Sie müssen wissen, ob und wann sie wieder in der „Eisstadthalle“ trainieren können. Eine monatelange Hängepartie ist weder den Vereinen noch den Sportlerinnen und Sportlern zumutbar.“

„Wien bezeichnet sich gerne als Sportstadt. Dann muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung auch bereit sein, in ihre Sportinfrastruktur zu investieren. Die „Eisstadthalle“ ist keine beliebige Einrichtung, sondern ein zentraler Baustein für den Eissport in Wien. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung ist gefordert, rasch eine nachhaltige Lösung vorzulegen und den Standort langfristig abzusichern“, so Greco abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright